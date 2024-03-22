《經濟通通訊社２２日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布全年業績

，２０２３年淨利潤８５６﹒６５億元（人民幣．下同），同比下滑２２﹒８％，惟依然延續了

高分紅的策略，每股派息２﹒４３元，較去年有所增長。不過，市場似乎不領情，平保ＡＨ股今

日同挫。

平保Ａ股現價跌３﹒６％，Ｈ股更挫６﹒３％。平保副總經理付欣在業績發布會上表示，目

前股價下跌和公司基本面不同步，平保股價處於估值低位，不能反映公司穩健的基本面。

她又稱影響股價的因素非常多，有宏觀環境、整體經濟、市場等，無論從基本面來看，還是

面向未來，平保都是價值投資的最優選擇。她指平保股息率在行業相當有競爭力，強調對未來三

年經營有信心，能保持一貫分紅政策。

此外，據內媒引述消息指，多家保險公司近期都收到監管部門對萬能險、分紅險的業務風險

作出提示的文件。監管部門要求，大部分公司萬能險結算利率水平不超過３﹒３％，分紅險的實

際分紅水平降至與萬能險同等水平或更低。對於部分大型保險公司，監管部門提出更為嚴格的要

求，希望其結算利率和分紅水平可以在中小公司的基礎上，再降低２０個基點。

其他保險股同跌，新華保險（滬：６０１３３６）跌３％，國壽（滬：６０１６２８）、太

保（滬：６０１６０１）跌２％。 （ｒｙ）

