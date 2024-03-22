《經濟通通訊社２２日專訊》ＡＩ大模型初創企業月之暗面旗下Ｋｉｍｉ智能助手近日大受

關注，Ａｐｐ和小程序更自２０日起出現「系統負荷過重」的異常情況。月之暗面表示，自２０

日早上９時３０分開始，Ｋｉｍｉ的系統流量持續異常增高，流量增加的趨勢遠超預期規劃。公

司已進行了５次擴容，推理資源會持續配合流量擴容，以盡量承載持續增長的用戶量。

月之暗面１９日宣布Ｋｉｍｉ智能助手「在長上下文窗口技術上再次取得突破，無損上下文

長度提升了一個數量級到２００萬字」，並宣布即日啟動「內測」。Ｋｉｍｉ智能助手去年１０

月月初亮相時，憑約２０萬漢字的無損上下文能力幫助用戶解鎖許多新使用場景，包括專業學術

論文的翻譯和理解、輔助分析法律問題等。Ｋｉｍｉ智能助手不到半年就有新突破，馬上引起市

場狂歡。



＊中信建投：Ｋｉｍｉ有望成國內ＡＩ爆款應用＊



中信建投研報認為，Ｋｉｍｉ有望解決更複雜的應用場景，未來可能在極短時間內通過長文

本優異表現成為國內Ｃ端ＡＩ爆款應用。隨著內測逐步推進，更多更複雜應用場景有望落地，

ＡＩ應用將迎良好發展機遇。隨著Ｋｉｍｉ用戶數持續提升，已出現短暫算力支持不足情況，考

慮後續模型訓練和推理需求，預期算力需求進一步提升，帶動算力需求落地。

國金證券認為，大模型不斷升級，拉動ＡＩ硬件需求持續旺盛。從最近相關公司業績及指引

來看，ＧＰＵ、ＡＳＩＣ、ＡＩ服務器、光模塊、交換機等需求維持高速增長。

中原證券認為，當前美國對高端ＧＰＵ供應限制不斷趨嚴，國產ＡＩ算力芯片廠商迎來黃金

發展期。海光ＤＣＵ、寒武紀思元系列、華為昇騰系列專用型ＡＩ芯片等有望加速實現國產替代

，進入高速成長期。（ｓｌ）

