《經濟通通訊社２２日專訊》游族網絡（深：００２１７４）創始人、前董事長林奇被毒殺

一案今日宣判，上海市第一中級人民法院對被告許垚以故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身

，以投放危險物質罪判處有期徒刑六年；決定執行死刑，剝奪政治權利終身。



＊被告因工作矛盾毒殺１人、毒害４人＊



上海一中院經審理查明，許垚因公司經營管理事宜與林奇產生矛盾，經預謀於２０２０年

１２月１４日至１５日間，林奇食用物品中投毒，致林奇中毒死亡。許垚還因工作上的原因與趙

某甲、趙某乙產生矛盾，經預謀於２０２０年９月至１２月，在兩人辦公室內飲品等物品中投毒

，致趙某甲、趙某乙等四人中毒。２０２０年１２月１８日１８時４０分許，許垚被公安機關抓

獲。

上海一中院認為，許垚故意殺人，致一人死亡，其行為構成故意殺人罪；投放毒害性物質危

害公共安全，致四人中毒，其行為構成投放危險物質罪，依法應數罪並罰。許垚是有預謀地以投

毒方式故意殺人、危害公共安全，其犯罪動機極其卑劣，犯罪手段極其惡劣，危害後果特別嚴重

，主觀惡性極大，依法應予嚴懲。法院據此作出上述判決。



＊被告法學畢業在法務領域從事多年＊



公開資料顯示，４３歲的許垚畢業於西南政法大學以及法國保羅塞尚大學和美國密西根大學

的法學院，曾在美國杜威路博律師事務所香港辦公室任職律師；後擔任復星集團的集團總裁助理

、集團總法律顧問、集團法律事務部總經理。２０１７年，許垚經復星高管推薦到游族工作，出

任游族網絡集團首席風控官及執行董事，隨後還擔任游族影業及三體宇宙（上海）文化發展公司

ＣＥＯ，任內集中處理《三體》版權問題，並負責《三體》ＩＰ的孵化和開發。

據內媒此前報道，許垚花了近３年處理完《三體》的版權問題後，與許垚同齡的林奇覺得許

垚雖然擅長法律問題，但未必適合繼續負責《三體》的相關製作，於是打算把相關業務更多交給

三體宇宙的副總裁趙驥龍。未料許垚因為職位被調整而心生不滿，對林奇投放了最少５種毒，包

括汞和河豚毒素，而許垚為了「神不知鬼不覺」投毒，利用多達１６０多個手機號碼通過各種途

徑買毒，甚至在日本設立公司買賣運輸有毒化學品。

最後，許垚將一瓶已掉包成毒丸的３０粒裝益生菌藥丸送給林奇，通過林奇的助理督促林奇

服用。林奇於２０２０年１２月１６日因毒力發作求醫，且情況迅速惡化；許垚雖迅速被警方控

制，但未有及交待準確毒藥類型和名稱，院方搶救多日才識別出毒藥種類，但林奇已錯過了最佳

治療期。同年１２月２５日，奇救治無效逝世，終年３９歲。

此前的報道提到，林奇的助理和許垚認定的職位競爭者趙驥龍當時亦同告中毒，其中助理也

服用了上述毒丸，而趙驥龍則被發現慢性中毒，體內汞超標近１０倍，需「全身血來回地洗」才

保住一命。（ｓｌ）

