《經濟通通訊社２２日專訊》據《新浪財經．金融一線》引述消息指，多家保險公司近期都

收到監管部門對萬能險、分紅險的業務風險作出提示的文件。監管部門要求，大部分公司萬能險

結算利率水平不超過３﹒３％，分紅險的實際分紅水平降至與萬能險同等水平或更低。對於部分

大型保險公司，監管部門提出更為嚴格的要求，希望其結算利率和分紅水平可以在中小公司的基

礎上，再降低２０個基點。



＊加強資產負債管理，防範利差損風險＊



報道指，監管部門強調，要加強資產負債管理，防範利差損風險。此外，監管部門希望各家

保險公司能進一步調整萬能險結算利率和分紅險分紅水平時，做好解釋和溝通服務工作，引導保

單持有人合理預期。

報道引述行業人士指出，中小保險公司長久期負債中以傳統險為主，分紅險和萬能險佔比低

，這兩項調整可以降低短期成本，但長期成本只能靠新業務不斷置換和稀釋存量長期業務降低總

體成本，減少利差損。

據了解，分紅險是指保險公司在每個會計年度結束後，將上一會計年度該類分紅保險的可分

配盈餘，按一定比例、以現金紅利或增值紅利方式，分配給客戶的一種人壽保險。萬能險即萬能

型儲蓄類壽險，指可任意支付保險費以及任意調整死亡保險金給付金額的人壽保險。（ｓｌ）

