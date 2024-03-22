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AH股新聞

22/03/2024 15:16

《中國要聞》去年中國網民數量近１１億，互聯網普及率７７﹒５％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國互聯網絡信息中心（ＣＮＮＩＣ）今日發布的第５３次《
中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至２０２３年１２月，中國網民規模達１０﹒９２億
人，較２０２２年１２月新增２４８０萬人，同比增幅約２﹒３％，互聯網普及率達７７﹒５％
。農村網民規模達３﹒２６億人，較２０２２年１２月增長１７８８萬人，同比增幅近５﹒８％

　　中國互聯網絡信息中心主任劉郁林表示，２０２３年中國互聯網發展穩中有進，在加快推進
新型工業化、發展新質生產力等方面發揮重要作用。
　
＊網購用戶超９億人，網絡視頻用戶超１０﹒６億＊
　
　　新型消費方面，截至１２月，網絡購物用戶規模達９﹒１５億人，佔網民整體的８３﹒８％
，較２０２２年１２月增長６９６７萬人，增速為８﹒２％，助力網上零售額連續１１年穩居全
球第一。其中，在線旅行預訂的用戶規模達５﹒０９億人，較２０２２年１２月增長８６２９萬
人，增長率為２０﹒４％。近半年在網上購買過國貨「潮品」的用戶佔比達５８﹒３％；購買過
全新品類、品牌首發等商品的用戶佔比達１９﹒７％。
　　網絡視頻行業持續發展，截至１２月，全國網絡視頻用戶規模達１０﹒６７億人，佔網民整
體的９７﹒７％。新入網的２４８０萬網民中，３７﹒８％的人第一次上網時使用的是網絡視頻
應用，較排名第二的即時通信（１６﹒１％）高出２１﹒７個百分點。２０２３年微短劇拍攝備
案量達３５７４部、９７３２７集，分別同比增長９％、２８％。
　　網絡惠民方面，截至１２月，農村地區互聯網普及率為６６﹒５％，較２０２２年１２月提
升４﹒６個百分點。２５７７家老年人、殘疾人常用網站和Ａｐｐ完成適老化及無障礙改造，超
過１﹒４億台智能手機、智能電視完成適老化升級改造。網約車、互聯網醫療用戶規模增長明顯
，較２０２２年１２月分別增長９０５７萬人、５１３９萬人，增長率分別為２０﹒７％、
１４﹒２％。（ｓｌ）

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