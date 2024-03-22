《經濟通通訊社２２日專訊》中國互聯網絡信息中心（ＣＮＮＩＣ）今日發布的第５３次《

中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至２０２３年１２月，中國網民規模達１０﹒９２億

人，較２０２２年１２月新增２４８０萬人，同比增幅約２﹒３％，互聯網普及率達７７﹒５％

。農村網民規模達３﹒２６億人，較２０２２年１２月增長１７８８萬人，同比增幅近５﹒８％

。

中國互聯網絡信息中心主任劉郁林表示，２０２３年中國互聯網發展穩中有進，在加快推進

新型工業化、發展新質生產力等方面發揮重要作用。



＊網購用戶超９億人，網絡視頻用戶超１０﹒６億＊



新型消費方面，截至１２月，網絡購物用戶規模達９﹒１５億人，佔網民整體的８３﹒８％

，較２０２２年１２月增長６９６７萬人，增速為８﹒２％，助力網上零售額連續１１年穩居全

球第一。其中，在線旅行預訂的用戶規模達５﹒０９億人，較２０２２年１２月增長８６２９萬

人，增長率為２０﹒４％。近半年在網上購買過國貨「潮品」的用戶佔比達５８﹒３％；購買過

全新品類、品牌首發等商品的用戶佔比達１９﹒７％。

網絡視頻行業持續發展，截至１２月，全國網絡視頻用戶規模達１０﹒６７億人，佔網民整

體的９７﹒７％。新入網的２４８０萬網民中，３７﹒８％的人第一次上網時使用的是網絡視頻

應用，較排名第二的即時通信（１６﹒１％）高出２１﹒７個百分點。２０２３年微短劇拍攝備

案量達３５７４部、９７３２７集，分別同比增長９％、２８％。

網絡惠民方面，截至１２月，農村地區互聯網普及率為６６﹒５％，較２０２２年１２月提

升４﹒６個百分點。２５７７家老年人、殘疾人常用網站和Ａｐｐ完成適老化及無障礙改造，超

過１﹒４億台智能手機、智能電視完成適老化升級改造。網約車、互聯網醫療用戶規模增長明顯

，較２０２２年１２月分別增長９０５７萬人、５１３９萬人，增長率分別為２０﹒７％、

１４﹒２％。（ｓｌ）

