【ＦＯＣＵＳ】追趕ＧＰＴ，對標Ｇｅｍｉｎｉ，中國國內一眾摸索前行的大模型，近日突

現基於實際應用的「爆款」新星－－名為Ｋｉｍｉ的聊天機器人，周四（２１日）甚至因訪問量

激增而一度死機。創始方月之暗面去年３月甫一成立，年內即完成兩輪２０億人民幣融資，２月

據報完成第三輪１０億美元融資，估值一躍為獨角獸級別，背後是生成式人工智能「Ｔｏ Ｃ」

商業應用的等待突圍時刻。



＊長文本能力吸睛，助擴應用場景＊



百度的文心一言、阿里的通義千問、騰訊的混元、３６０的智腦、科大訊飛的星火、字節跳

動的豆包……中國互聯網巨頭的生成式人工智能圈地戰，早已各出奇謀。如同老牌微軟因慧眼投

資ＯｐｅｎＡＩ而躋身市值三萬億美元俱樂部，連蘋果亦據報擬跟隨三星步伐擁抱谷歌

Ｇｅｍｉｎｉ，大廠固然各有「親生仔」，但要想保持領先或彎道超車對手，砸錢廣撒新創公司

必不可少。

芸芸新星中，如今最亮眼的一顆當屬月之暗面旗下Ｋｉｍｉ，取自創始人楊植麟的英文名，

明確走「Ｔｏ Ｃ」應用，主打支持２０萬字中英雙語長文本的輸入和輸出。最具效率的是，只

要簡單提供網頁鏈接，或上傳文檔，Ｋｉｍｉ就能迅速閱讀、分析其中內容。

例如，Ｋｉｍｉ能數秒內，從美聯儲議息聲明網頁、華爾街投行研究報告、甚至美國聯邦最

高法院就特朗普對科羅拉多州的判案書，整理出要點。公司內測確定支持長文本能力高達２００

萬字，意味通用的世界模型內存大幅擴容，有助擴大更多應用場景、執行更複雜的指令。



＊盈利＋高頻應用，為可持續關鍵＊



已經歷三輪融資的月之暗面，投資方包括阿里、美團、小紅書等互聯網巨頭，無疑是看中長

文本這一定制模型的關鍵技術。對於最終實現ＡＧＩ（通用人工智能），長文本不單推動規模化

，更支持個人化迭代。而個人化正是微軟整合ＣｈａｔＧＰＴ到搜索引擎Ｂｉｎｇ、雲計算

Ａｚｕｒｅ而大翻身的原因。

技術派的理想無遠弗屆，但最終ＡＩ大模型能否落地、盈利、商業化、成為高頻應用，才是

可持續的關鍵。以「ＡＩ四小龍」之首的商湯為例，最新股價低至０﹒８１元，不到２０２２年

初歷史高位的十分一；公司僅２０１８年至２０２２年就虧損逾４３８億元，二股東軟銀上月錄

第七度減持手中股份。

不過，ＡＩ浪潮催生ＦＯＭＯ（害怕錯過）心態，投資者仍前仆後繼擁抱潛力公司，最新是

全球最大電腦網路設備商思科（Ｃｉｓｃｏ Ｓｙｓｔｅｍｓ），宣布以２８０億美元全現金收

購網絡安全公司Ｓｐｌｕｎｋ，後者業務包括以ＡＩ解析大型網絡生成的數據並協助檢測潛在的

網路攻擊。

如同電動車企業以低價戰爭奪市佔率，ＡＩ大模型新星以燒錢戰競逐技術巔峰，入局的創業

者、投資者最終將剩下多少？從等待突圍到大浪淘沙，最終市場或仍只信盈利，不聽故事。

