《經濟通通訊社２２日專訊》財政部、人力資源社會保障部、國務院國資委近日印發《劃轉

充實社保基金國有股權及現金收益運作管理暫行辦法》，當中明確，國有股權及現金收益運作應

當堅持保障安全、獨立運行、單獨核算和市場化、多元化、專業化的原則，實現保值增值，並接

受考核和監督。

財政部有關負責人表示，國務院於２０１７年印發實施方案要求劃轉中央和地方國有及國有

控股大中型企業、金融機構１０％國有股權，用於彌補因實施視同繳費年限政策形成的企業職工

基本養老保險基金缺口。目前全國劃轉工作已基本完成，多數承接主體接收的劃轉國有股權禁售

期已過，開始收取劃轉股權現金分紅且規模逐年增加，因此需要通過運作管理進一步獲取收益。



＊地方債公司債投資比例合計不得高於資產淨值的２０％＊



其中，《辦法》提出，除對劃轉企業及其控股企業增資外，中央層面和全國社會保障基金理

事會受託管理的地方層面現金收益投資比例，應當按照公允價值計算並符相關規定。有關規定包

括：地方政府債券和信用資質良好的金融債、企業（公司）債、可轉換債（含分離交易可轉換債

）、短期融資券、中期票據、資產支持證券，債券型證券投資基金，貨幣型養老金產品、固定收

益型養老金產品的投資比例合計不得高於資產淨值的３０％。其中，地方政府債券、企業（公司

）債的投資比例合計不得高於資產淨值的２０％，可轉換債（含分離交易可轉換債）、資產支持

證券的投資比例合計不得高於資產淨值的１０％。

此外，股票、股票型證券投資基金、混合型證券投資基金、股票型養老金產品、混合型養老

金產品的投資比例合計不得高於資產淨值的４０％。

銀行存款，國債，中央銀行票據，政策性、開發性銀行債券，貨幣市場基金的投資比例合計

不得低於資產淨值的４０％。其中，銀行存款的比例不得低於資產淨值的１０％，在同一家銀行

的存款不得高於銀行存款總額的２５％。

