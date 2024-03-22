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AH股新聞

22/03/2024 17:47

《中國要聞》中國續對原產於歐美日進口相紙徵反傾銷稅，為期３年

　　《經濟通通訊社２２日專訊》商務部公告，對原產於歐盟、美國和日本的進口相紙繼續徵收
反傾銷稅，自２０２４年３月２３日起執行，實施期限為３年，較此前兩次各５年的徵收期限有
所縮減。
　　其中，對富士膠片製造（歐洲）有限公司徵收２３﹒５％，對其他歐盟公司徵收１９﹒４％
；對富士膠片製造（美國）有限公司徵收２３﹒６％，對其他美國公司徵收２８﹒８％；對所有
日本公司徵收２８﹒８％。
　　商務部自２０１２年３月２３日起對原產於歐盟、美國和日本的進口相紙徵收反傾銷稅，為
期５年，其中對富士膠片歐洲公司徵收１７﹒５％、其他歐盟公司１９﹒４％，富士膠片美國公
司１６﹒２％、其他美國公司２８﹒８％，所有日本公司２８﹒８％。此後商務部於２０１６年
對富士膠片歐洲及美國公司的稅率分別調整為２３﹒５％和２３﹒６％，並於２０１８年對原產
於歐盟、美國和日本的進口相紙延長徵收反傾銷稅５年。英國因「脫歐」，去年３月２３日徵收
期滿後獲中止反傾銷措施。
　　至去年３月２２日，商務部應中國相紙產業申請，對這項反傾銷措施進行期終複審調查。最
終商務部認為，如果終止反傾銷措施，原產於歐盟、美國和日本的進口相紙對中國的傾銷可能繼
續或再度發生，對中國相紙產業造成的損害可能繼續或再度發生，因此繼續此項反傾銷措施。
（ｓｌ）

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