《經濟通通訊社２２日專訊》商務部公告，對原產於歐盟、美國和日本的進口相紙繼續徵收

反傾銷稅，自２０２４年３月２３日起執行，實施期限為３年，較此前兩次各５年的徵收期限有

所縮減。

其中，對富士膠片製造（歐洲）有限公司徵收２３﹒５％，對其他歐盟公司徵收１９﹒４％

；對富士膠片製造（美國）有限公司徵收２３﹒６％，對其他美國公司徵收２８﹒８％；對所有

日本公司徵收２８﹒８％。

商務部自２０１２年３月２３日起對原產於歐盟、美國和日本的進口相紙徵收反傾銷稅，為

期５年，其中對富士膠片歐洲公司徵收１７﹒５％、其他歐盟公司１９﹒４％，富士膠片美國公

司１６﹒２％、其他美國公司２８﹒８％，所有日本公司２８﹒８％。此後商務部於２０１６年

對富士膠片歐洲及美國公司的稅率分別調整為２３﹒５％和２３﹒６％，並於２０１８年對原產

於歐盟、美國和日本的進口相紙延長徵收反傾銷稅５年。英國因「脫歐」，去年３月２３日徵收

期滿後獲中止反傾銷措施。

至去年３月２２日，商務部應中國相紙產業申請，對這項反傾銷措施進行期終複審調查。最

終商務部認為，如果終止反傾銷措施，原產於歐盟、美國和日本的進口相紙對中國的傾銷可能繼

續或再度發生，對中國相紙產業造成的損害可能繼續或再度發生，因此繼續此項反傾銷措施。

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