《經濟通通訊社２２日專訊》商務部公布，２０２４年１－２月，全國新設立外商投資企業

７１６０家，同比增長３４﹒９％；實際使用外資金額（ＦＤＩ）２１５０﹒９億元（人民幣．

下同），同比下降１９﹒９％，較１月的同比降幅１１﹒７％擴大８﹒２個百分點。

商務部外資司負責人解讀數據指，從規模看，去年１－２月，全國實際使用外資規模達到歷

史最高水平２６８４﹒４億元，今年雖然有所下降，但仍處於近１０年第三高位。特別是今年１

－２月新設外資企業數高達７１６０家，同比增長３４﹒９％，也是近５年來最高水平，顯示出

跨國公司依舊看好中國市場發展機遇，持續加碼「投資中國」。



＊高技術製造業ＦＤＩ增１０％，法國實際對華投資增近６倍＊



從結構看，１－２月，高技術產業新設外商投資企業１８６５家，同比增長３２﹒２％，實

際使用外資７１４﹒４億元，佔全國實際使用外資比重達到３３﹒２％，較２０２３年同期佔比

（３２％）提高１﹒２個百分點。其中，高技術製造業實際使用外資２８２﹒７億元，同比增長

１０﹒１％。這充分證明，隨著中國持續推動經濟高質量發展，外資在華投資也在不斷轉型升級

。

從來源看，部分發達經濟體對華投資增長較快。１－２月，法國、西班牙、澳洲、德國實際

對華投資分別增長５８５﹒８％、３９９﹒３％、１４４﹒５％、１９﹒８％。雖然部分國家推

動產業和資金回流，出台涉華投資限制措施，對正常的跨國投資決策造成干擾，但仍有不少跨國

公司依舊選擇了投資中國。

負責人表示，總體來看，外商投資是市場行為，數據起伏波動是正常現象、符合市場規律。

中國經濟長期向好的基本面沒有改變，中國市場規模超大、供應鏈配套完備、基礎設施完善、人

力資源豐富等構成的引資綜合優勢依然突出，再加上一系列穩經濟、促開放、引外資的政策效應

持續顯現，將為吸引外資創造更有利的條件。當前，中國吸引外資有利因素依然大於不利因素，

投資中國前景光明。（ｓｌ）

