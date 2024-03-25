《經濟通通訊社２５日專訊》中石化（００３８６）（滬：６０００２８）公布，截至去年

１２月３１日止年度純利約６０４﹒６億元（人民幣．下同），跌９﹒９％，每股盈利５０﹒５

分，派末期股息每股２０分，全年股息３４﹒５分，連同回購股份，去年派息比率７５％。



油氣當量產量創新高



該集團指，扣除非經常性損益之純利６０６﹒９億元，升４﹒７％，收入３﹒２萬億元，跌

３﹒２％，因受油價、成品油及化工品產品價格下降影響，但油氣當量產量及加工原油創歷史新

高，其中油氣當量產量約５億桶，升３﹒１％，原油產量升０﹒１％，天然氣產量升７﹒１％，

加工原油２﹒５８億噸，升６﹒３％，成品油經銷量２﹒３９億噸，升１５﹒６％。該集團指，

去年加權平均淨資產收益率７﹒５９％，跌０﹒９８個百分點，去年資本支出１７６８億元。於

去年底，資產負債比率５２﹒７％，升０﹒９個百分點。

該集團指，今年計劃生產原油２﹒７９億桶，加工原油２﹒６億噸，境內成品油經銷量

１﹒９１億噸，而今年計劃資本支出１７３０億元，跌２％。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

