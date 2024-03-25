《經濟通通訊社２５日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）公布，截至

去年１２月３１日止年度虧損約２﹒１億元（人民幣．下同），比２０２２年度虧損１７億元收

窄，每股虧損１﹒１５分，派末期股息每股０﹒７５分。

該集團指，收入１２２４億元，升約４﹒８％，經營利潤８０﹒２億元，升１﹒６倍，稅前

利潤５７億元，升７３倍。去年新增發電機組容量４７９９﹒２兆瓦。（ｗｈ）



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