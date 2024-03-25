《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國發展高層論壇２０２４年年會於周日

（２４日）開幕，國務院總理李強會上發表主旨演講。李強表示，本次年會以「持續發展的中國

」為主題，既是對長期以來中國經濟發展狀況的客觀描述，也充分體現了各界對中國經濟行穩致

遠、高質量發展的關注和期許。今天的中國經濟已與世界經濟深度融合。我們將持續打造市場化

、法治化、國際化一流營商環境，進一步深化重點領域和關鍵環節改革，著力提升政務服務效能

，依法保護各類企業合法權益，穩步推進制度型開放，不斷以更高水平的開放鏈接世界。一個更

加開放的中國，必將為世界帶來更多合作共贏的機遇，願同世界分享中國持續發展的大機遇，與

各方攜手創造共同發展的美好未來。

李強表示，過去一年，經濟回升向好的態勢持續鞏固增強，新產業、新模式、新動能加快成

長壯大，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變。

李強指出，當前，國際環境發生深刻變化，世界經濟發展面臨許多嚴峻挑戰。中國將以務實

有效的行動推動高質量發展，為世界經濟復甦和穩定發展注入更多確定性和正能量；中國將加大

宏觀政策調節力度，加強政策協同配合，確保同向發力、形成合力。著力擴大國內需求，進一步

推進全國統一大市場建設，大力推進以人為本新型城鎮化，推動大規模設備更新和大宗耐用消費

品以舊換新；加快構建現代化產業體系，堅持以科技創新推動產業創新，統籌推進傳統產業升級

、新興產業壯大、未來產業培育，加快發展新質生產力；持續推動綠色轉型，堅定不移走生態優

先、綠色發展的道路；標本兼治穩妥做好各類風險隱患防範化解工作，推動中國經濟長期持續健

康發展。



