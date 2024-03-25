《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國家發改委主任鄭柵潔出席中國發展高層

論壇２０２４年年會，以「積極培育和發展新質生產力，推進經濟高質量發展」為題發表演講，

指出中國培育和發展新質生產力、推進高質量發展，將創造更多發展機遇，與中國同行就是與機

遇同行，投資中國就能贏得未來。鄭柵潔另外指出，中國將更大力度引進外資，加快出台

２０２４年版外商投資准入負面清單，繼續支持一批重大外資項目建設。



＊中國經濟開局良好，生產穩中有升＊



對於宏觀經濟形勢，鄭柵潔指出，過去一年，中國經濟在穩增長、調結構、增動能、防風險

中滾石上山、爬坡過坎，呈現出增速回升、結構趨優、質量提升等特點，經濟恢復回升取得新成

效，經濟結構調整邁出新步伐，經濟動能培育取得新突破。從今年經濟運行情況看，隨著宏觀政

策持續發力顯效，中國經濟開局良好，生產穩中有升，需求持續恢復，先行指標繼續向好，中國

有信心、有能力、有條件、有底氣實現經濟社會發展主要預期目標。

對於發展新質生產力，鄭柵潔表示，中國作為世界經濟增長的重要動力源，積極培育和發展

新質生產力，不僅能發展自身，也將為世界經濟復甦和增長注入更多更強動力。國家發改委將持

續探取務實舉措，加快發展新質生產力。



＊實施一批重大科技項目，制定全國統一大市場建設標準指引＊



一是以科技創新引領產業創新。加快創新能力建設，實施一批重大科技項目，強化企業科技

創新主體地位。加快改造提升傳統產業，實施製造業核心競爭力提升行動、技術改造升級工程，

推動製造業高端化、智能化、綠色化發展。加快培育壯大新興產業，促進數字技術和實體經濟深

度融合、先進製造業和現代服務業融合，實施「數據要素Ｘ」行動計劃，打造生物製造、商業航

天、新材料、低空經濟等新增長引擎。加快布局未來產業，開辟量子技術、生命科學等新賽道，

開展「人工智能＋」行動。

二是推進體制機制創新。進一步完善市場基礎制度，制定全國統一大市場建設標準指引，發

布新版市場准入負面清單；進一步優化營商環境，健全與企業常態化溝通交流機制，實施營商環

境改進提升行動；進一步促進綠色低碳轉型，做強綠色製造業，發展綠色服務業，壯大綠色能源

產業，構建綠色低碳循環經濟體系。

三是擴大高水平對外開放。加強國際科技合作，支持外資科技企業與國內科研機構或企業共

同開展科技攻關，深入實施「一帶一路」科技創新行動計劃；加強人員交流合作，進一步提高中

外人員往來便利性，為外籍人員來華工作、學習、旅遊提供便利；加強投資經貿合作，穩步擴大

制度型開放，深入推進跨境服務貿易和投資高水平開放，更大力度引進外資，加快出台２０２４

年版外商投資准入負面清單，繼續支持一批重大外資項目建設，擴大數字產品等市場准入，大力

推動數據開發開放和流通使用。

