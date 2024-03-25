《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國務院總理李強２２日主持召開國務院常

務會議，研究統籌融資信用服務平台建設、提升中小微企業融資便利水平的舉措，聽取關於優化

房地產政策、促進房地產市場平穩健康發展有關情況的匯報，審議通過《國際郵輪在中華人民共

和國港口靠港補給的規定（草案）》。



＊加快完善「市場＋保障」的住房供應體系＊



會議指出，房地產產業鏈條長、涉及面廣，事關人民群眾切身利益，事關經濟社會發展大局

。去年以來，各地因城施策優化房地產調控，落實保交樓、降低房貸利率等一系列舉措，守住了

不發生系統性風險的底線。要進一步優化房地產政策，持續抓好保交樓、保民生、保穩定工作，

進一步推動城市房地產融資協調機制落地見效，系統謀劃相關支持政策，有效激發潛在需求，加

大高品質住房供給，促進房地產市場平穩健康發展。要適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供

求關系變化，加快完善「市場＋保障」的住房供應體系，改革商品房相關基礎性制度，著力構建

房地產發展新模式。



＊建設融資信用服務平台＊



會議指出，建設融資信用服務平台，要立足重要金融基礎設施的定位，加強融資信用服務平

台的統一規劃、優化整合和信息共享，並與現有徵信體系等做好銜接。要以推進平台建設為契機

，加快完善數據的權屬、安全、交易等基礎制度，夯實數據開發開放和流通使用的制度基礎。



＊通過國際郵輪在中國港口靠港補給的規定＊



會議審議通過《國際郵輪在中華人民共和國港口靠港補給的規定（草案）》。會議指出，要

充分發揮中國市場空間大、制造實力強等優勢，積極發展郵輪經濟等新增長點，及時優化完善配

套制度和服務體系，有力促進新產業、新模式、新動能發展壯大，為推動經濟持續回升向好提供

支撐。

