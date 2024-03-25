《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國財政部部長藍佛安２４日在中國發展

高層論壇２０２４年年會上表示，新的一年，財政部將圍繞推動高質量發展、培育新質生產力，

加強跨周期和逆周期調節，統籌解決好經濟發展中的周期性和結構性問題，把供給側改革和需求

側管理有機結合，推動經濟社會平穩健康發展。

就財政將如何支持高質量發展，藍佛安表示，將重點做好五方面的工作。一是支持加快發展

新質生產力，為高質量發展注入強大動能。近年來，財政部堅持把科技創新作為重點領域予以優

先保障，在財政資金引導帶動下，全社會研發經費穩居世界第２位，年均增幅超１０％。下一步

將強化政策集成，加大支持創新發展力度，推動高水平科技自立自強，統籌推進傳統產業升級、

新興產業壯大、未來產業培育，因地制宜發展新質生產力，塑造發展新動能新優勢。



＊在稅費優惠、政府採購等方面對各類經營主體一視同仁＊



支持擴大有效需求，增強發展內生動力。藍佛安表示，下一步，財政部將繼續把擴大內需戰

略同深化供給側結構性改革有機結合，擴大有效益的投資，激發有潛能的消費，增強內需對經濟

增長拉動作用。財政部還將積極促進全國統一大市場建設，在稅費優惠、政府採購等方面對各類

經營主體一視同仁，支持鞏固外貿外資基本盤，增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應。

藍佛安介紹，財政部將堅持有保有壓，騰挪出更多財政資源用於教育、醫療、社保、環境保

護等民生領域，在發展中穩步提升民生保障水平。下一步，將堅持盡力而為、量力而行，加強基

礎性、普惠性、兜底性民生建設。

藍佛安表示，財政部將加強國際財經交流合作，強化與主要經濟體在宏觀政策方面的溝通協

調，踐行真正的多邊主義，深化與多邊開發機構務實合作，在開放合作的舞台上相向而行、相互

成就，共同促進全球經濟復蘇和發展；積極推動建立各方普遍接受、行之有效的全球經濟治理規

則和制度，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展。

此外，將積極謀劃新一輪財稅體制改革，建立健全與中國式現代化相適應的現代財政制度，

切實防範財政風險，不斷增強財政可持續性。

