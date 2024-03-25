《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３５日北京專電》在中國發展高層論壇２０２４年年會碳中

和與全球氣候治理專題研討會上，中國環境與發展國際合作委員會中方首席顧問、國務院發展研

究中心原副主任劉世錦表示，應對氣候變化，實現碳中和的長期目標不能動搖或者後退，落實責

任，要完善激勵機制。他建議，綠色低碳產業的增長目標應適當調高，新技術、新產業的替代速

度要加快。這樣有利於企業實現規模經濟、降低成本，增加研發投入，同時也會縮短實現「雙碳

」的進程。

他建議，在企業層面，則應普遍形成碳足跡捕獲和碳帳戶核算體系，在此基礎上推動更多的

企業進入碳排放權市場。在減排壓力如此緊迫的情況之下，至少在生產領域應當實行普遍的強制

性減排，只有建立起強有力的量化責任體系才能夠激發起各個層面，特別是企業強勁、持久的減

排動力，碳市場才能夠提高效能。

劉世錦表示，減碳責任體系、碳賬戶等等都屬於減排制度設施的建設，過去在這方面坦率說

進展不夠快，一個重要的原因是成本過高。成本過高既包括技術成本也包括經濟學講的交易成本

。隨著「雙碳」進程加快、經驗的積累，特別數字技術的快速發展，這方面的成本已經大大降低

了，所以加快「雙碳」進程技術創新是關鍵，制度機制創新也很重要，而且往往要走在前面。

