《駐京專電》工信部：超前布局未來產業，推進產業鏈持續優化升級

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》工信部部長金壯龍出席中國發展高層論壇

２０２４年年會，圍繞在國際合作中推動產業鏈供應鏈優化升級發表主旨演講，指中國加快推進

新型工業化，把高質量發展要求貫穿全過程，以科技創新引領產業創新，加快科技創新成果應用

，改造升級傳統產業，鞏固提升優勢產業，培育壯大新興產業，超前布局建設未來產業，推進產

業鏈供應鏈持續優化升級，加快建設以科技創新為引領、以先進製造業為支撐的現代化產業體系

。



＊落實全面取消製造業領域外資准入限制措施＊



金壯龍強調，中國推進新型工業化、推動產業鏈供應鏈優化升級，始終堅持走開放合作、互

利共贏的發展道路。中國將不斷擴大高水平開放，落實全面取消製造業領域外資准入限制措施，

深化與世界各國企業互利合作，共同推動產業鏈供應鏈優化升級，構築安全穩定、暢通高效、開

放包容、互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系。

同時，積極支持外資企業在華設立研發中心，與國內企業聯合開展技術研發和產業化應用。

深化製造業數字化轉型合作，實施製造業數字化轉型行動，深入實施智能製造工程，推進建設智

能工廠和智慧供應鏈。支持中外企業加強合作，加快先進適用數字技術、產品和解決方案轉化落

地。深化製造業綠色低碳合作，穩妥推進重點行業碳達峰，實施綠色製造工程，完善綠色製造服

務體系，加快建設綠色工廠、綠色園區和綠色供應鏈，大力發展綠色低碳產業。

