中國銀行（０３９８８）：聘任卓成文為該行董事會秘書

《經濟通通訊社２５日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，該行董

事會批准聘任卓成文為該行董事會秘書、公司秘書。根據董事會決議，卓成文擔任該行董事會秘

書的任職在國家金融監督管理總局核准其任職資格後生效，擔任該行公司秘書的任職自其就任該

行董事會秘書之日起生效。因上述職務變動，自今日起，卓成文辭任該行總審計師職務。

（ｂｎ）

