  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

25/03/2024 17:47

中國銀行（０３９８８）：聘任卓成文為該行董事會秘書

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，該行董
事會批准聘任卓成文為該行董事會秘書、公司秘書。根據董事會決議，卓成文擔任該行董事會秘
書的任職在國家金融監督管理總局核准其任職資格後生效，擔任該行公司秘書的任職自其就任該
行董事會秘書之日起生效。因上述職務變動，自今日起，卓成文辭任該行總審計師職務。
（ｂｎ）

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

上一篇新聞︰25/03/2024 18:00  中石油（００８５７）：計劃今年原油產量為９﹒０９億桶

其他AH股新聞
More

25/03/2024 18:09  《中國要聞》金監總局即將出台降低車貸首付比政策，促進汽車銷售

25/03/2024 18:09  《海納智見－荀玉根》對比海外，如何看Ａ股被動投資崛起？

25/03/2024 18:01  【大國博弈】美光纖製造商指５華企涉侵權，促政府發起３３７調查

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金