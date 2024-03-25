《經濟通通訊社２５日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，該行董
事會批准聘任卓成文為該行董事會秘書、公司秘書。根據董事會決議，卓成文擔任該行董事會秘
書的任職在國家金融監督管理總局核准其任職資格後生效，擔任該行公司秘書的任職自其就任該
行董事會秘書之日起生效。因上述職務變動，自今日起，卓成文辭任該行總審計師職務。
（ｂｎ）
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25/03/2024 17:47
中國銀行（０３９８８）：聘任卓成文為該行董事會秘書
《經濟通通訊社２５日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，該行董
事會批准聘任卓成文為該行董事會秘書、公司秘書。根據董事會決議，卓成文擔任該行董事會秘
書的任職在國家金融監督管理總局核准其任職資格後生效，擔任該行公司秘書的任職自其就任該
行董事會秘書之日起生效。因上述職務變動，自今日起，卓成文辭任該行總審計師職務。
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