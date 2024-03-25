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AH股新聞

25/03/2024 18:00

中石油（００８５７）：計劃今年原油產量為９﹒０９億桶

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中石油（００８５７）　（滬：６０１８５７）公布２０２３
年全年業績，集團計劃今年原油產量為９﹒０９億桶，可銷售天然氣產量為５１４２６億立方英
尺，油氣當量合計為１７﹒６６億桶。
　　集團去年資本性支出為２７５３﹒３８億元人民幣，比上年同期增長０﹒４％，預期今年全
年資本性支出為２５８０億元人幣，即按年減少６﹒３％。（ａｃ）

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