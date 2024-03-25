《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



推進體制機制創新，發布新版市場准入負面清單

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發改委主任鄭柵潔２４日在中國發展高層論壇２０２４年年會上表示，發改委將持續採取務實舉

措，加快發展新質生產力，打造生物製造、商業航天、新材料、低空經濟等新增長引擎。



支持擴大有效需求，增強發展內生動力

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財政部部長藍佛安２４日在中國發展高層論壇２０２４年年會上表示，新的一年，財政部將圍繞

推動高質量發展、培育新質生產力，加強跨周期和逆周期調節，統籌解決好經濟發展中的周期性

和結構性問題，把供給側改革和需求側管理有機結合，推動經濟社會平穩健康發展。



提升制度包容性，併購重組政策料加碼

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併購重組正在成為上市公司提升投資價值的重要路徑。截至３月２４日，今年已有７６家公司更

新披露重大資產重組情況，遠超去年同期２７家水平。據了解，監管部門將提高對重組估值的包

容性，支持交易雙方在市場化協商的基礎上合理確定交易作價等，更多支持併購重組的市場化舉

措有望加碼。





《上海證券報》



《習近平關於金融工作論述摘編》出版發行

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中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平關於金融工作論述摘編》一書，近日由中央文獻出版

社出版，在全國發行。



中國仍將是促進全球經濟增長的重要力量

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中國發展高層論壇２０２４年年會２４日在北京舉行。與會中外嘉賓表示，近年來，中國實現了

舉世矚目的增長，今年中國經濟將實現穩定增長，未來中國仍將是促進全球經濟增長的重要力量

。



重大項目密集「上新」，有效投資規模擴大結構向優

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今年以來，全國多地多批重大項目密集開工、擴量提質，拉動投資實現「開門紅」。在各方真金

白銀投入帶動下，今年各類投資項目呈現出規模大、結構優、帶動性強的特點。這既有國家政策

的支持引導，更體現出企業對未來發展的信心。





《證券時報》



始終做企業發展成長道路上的同行者好夥伴

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國務院總理李強２４日在北京出席中國發展高層論壇２０２４年年會開幕式，並發表主旨演講稱

，一直以來，我們都把尊重市場、服務企業作為謀劃經濟工作的重要立足點、實施經濟政策的重

要著力點，始終做企業發展成長道路上的同行者、好夥伴。



浙江余姚推動產業改舊煥新

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浙江余姚，是七千年前河姆渡文化發祥地，誕生了王陽明、黃宗羲等碩儒。當前，這座千年古城

已成為「工業強市」，正以昂揚的精神狀態、拼搏的奮鬥姿態，推動產業「改舊煥新」－－傳統

產業轉型升級，新興產業培育壯大，搶抓一季度「開門紅」。



公募基金駐場檢查體現科技賦能，優化行業生態

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近日，關於多家基金公司被異地證監局駐場檢查的消息引起廣泛關注。對此，監管部門在上周五

回應稱，近期確有對公募的例行檢查，包括交叉異地檢查等形式。（ｌｃ）

