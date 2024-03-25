《神州經脈》鍾睒睒蟬聯胡潤中國首富，傳核心城市樓市限購或取消

《神州經脈》滬深股市今早（２５日）低開，盤中地產及下游產業股價拉動，加上能源股走

高，滬綜指半日轉跌為升，然而到午後，ＡＩ概念散水，加上微短劇觸發監管憂慮，科技股集體

插水，拖累大市急轉直下，滬綜指全日跌０﹒７１％，報３０２６﹒３１點，深市表現更傷，深

成指挫１﹒４９％，創業板指跌１﹒９１％。

兩市全日成交１０４３５億元（人民幣．下同），按日減少４﹒９％，連續第六日破萬億關

。陸股通今日淨流入５５﹒７億元，結束連續兩個交易日流出。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開逾百點後一度急跌至７﹒２２邊緣，但數分鐘

後迅速抽升，收復７﹒２關口，據指是中國國有大行再度提供美元流動性；隨後部分漲幅回吐，

收報７﹒２０８４，較上個交易日４時３０分收盤價升１９９點子，結束自３月１５日以來的連

跌趨勢（３月２０日無升跌），全日在７﹒１９０２至７﹒２１９５之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０９９６，較上個交易日升８點子，暫脫離半個月低位，

與市場預測偏離水平擴至１２７１點，創去年１１月以來最大的偏離水平，上個交易日報

７﹒１００４。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國發展高層論壇２０２４年年會昨日開幕，國務院總理李強發表主旨演講，稱當前中國

物價漲幅較低，中央政府負債率不高，宏觀政策發力空間較大；又強調中國房地產和地方債務的

風險並沒有一些人想像中那麼嚴重，中國推出的部分舉措目前已經取得積極成效。國家數據局局

長劉烈宏在同一場合表示，生成式人工智能的快速發展對算力提出更高、更迫切的需求，全國一

體化算力體系建設的必要性愈益突出，目前正構建聯網調度、普惠易用、綠色安全的全國一體化

算力體系，冀更好服務數字經濟發展。



２﹒ 胡潤研究院發布《２０２４胡潤全球富豪榜》顯示，全球十億美金企業家總數達到

３２７９位，按年增加１６７人，中國富豪未躋身前十，而中國首富繼續由７０歲的鍾睒睒蟬聯

，全球排第２１位，身家同比縮水９％至４５００億元；拼多多董事長黃崢財富暴漲７１％在中

國富豪中增長最多，以３８５０億元財富排中國第二、全球第２４；騰訊主席馬化騰財富

２５００億元同比縮水一成，排中國第三、世界第３６。今年榜單中國有８１４位十億美金企業

家，保持世界第一位置，但有２０８人落榜，佔全球落榜總人數的７５％。



３﹒ 據內媒《券商中國》報道，今天上午有市場傳聞稱，不久就會有地產相關文件出台，會全

面聚焦兩個方向：一是全面取消核心城市的限制性政策，二是推動融資協調機制落地。報道引述

業內人士指，一線城市非核心區域的限購政策有可能取消，但目前可能還處於研究階段，關鍵是

如何界定「核心區域」；至於房地產融資協調機制方面，報道引述銀行人士指，機制正在落地，

後續還要觀察融資規模能否有效放大。



４﹒ 小鵬汽車旗下飛行汽車研發企業小鵬匯天「陸地航母」飛行汽車的飛行體（代號：Ｘ３－

Ｆ）型號合格證（ＴＣ）申請，日前正式獲中國民用航空中南地區管理局受理。型號合格證是航

空器投入使用前必須取得的官方認證，以確保其設計不存在威脅機內外人員生命安全的設計缺陷

。據報這次申請提交次日即獲得受理，相對於以往１周時間大幅縮短，說明小鵬匯天準備充足，

也表明民航局培育低空經濟、發展新質生產力的決心。內媒指，參考行業情況，樂觀情況下經過

１－２年的全方位試驗考核，飛行汽車的飛行體就有望獲得型號合格證。



５﹒ 小米旗下小米汽車首款車型「Ｘｉａｏｍｉ ＳＵ７」周四（２８日）上市。小米創辦人

雷軍於微博表示，小米ＳＵ７靜態品鑑今日開啟，首批覆蓋全國２９城、共７６個門店，目前預

約人數遠超預期，發布會後的２９日開啟試駕體驗。他又表示，小米ＳＵ７的目標就是「（人民

幣）５０萬以內最好看、最好開、最智能的轎車。」目前小米汽車Ａｐｐ已上架了蘋果Ａｐｐ

Ｓｔｏｒｅ，支持ｉＯＳ １３﹒０或更高版本的ｉＰｈｏｎｅ手機使用，將提供購車數據、車

控、社區交流及汽車周邊購物商城等功能。



６﹒ 寧德時代董事長曾毓群接受《彭博社》採訪時表示，公司正與特斯拉合作開發用於電動汽

車的快速充電電池，正共同研究新型電化學結構等電池技術，旨在加快充電速度。曾毓群又表示

，雖然寧德時代確實有第二上市計劃，但公司現金流穩健，意味不會急於立即籌集更多資金、並

稀釋現有股東的股權。



７﹒ 外電報道指，華為及其晶片製造夥伴新凱來向中國知識產權局申請一項先進半導體製造方

法專利，雖技術含量較低，但能有效製造先進晶片，提高華為突破美國圍堵的可能性。報道引述

相關專利申請文件指，該製造方法有助減少對高端光刻機的依賴，可能在沒有荷蘭ＡＳＭＬ最先

進極紫外線（ＥＵＶ）光刻機的情況下生產先進晶片，把目前中國只能夠生產７納米晶片的生產

工藝推進到５納米，相當於與全球領先者的差距縮短為落後一代。另外，荷蘭首相呂特將於明起

一連兩日訪華，料將與國家主席習近平及總理李強會面，議題或包括ＡＳＭＬ對華出口問題。



８﹒ ＡＩ大模型初創企業月之暗面旗下Ｋｉｍｉ智能助手近期啟動２００萬字長文本內測，引

爆資本狂歡，其他國產大模型也開始「內捲」長文本。阿里巴巴通義千問上周五宣布向所有人免

費開放１０００萬字的長文檔處理功能，成為全球文檔處理容量第一的ＡＩ應用；３６０同日宣

布智腦正式內測５００萬字長文本處理功能，該功能將入駐３６０ ＡＩ瀏覽器。同日還有消息

指，百度文心一言也計劃下個月進行版本升級並開放長文本能力，字數上限提高到２００萬－

５００萬字。（ｓｌ）

