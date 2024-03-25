《鍾之日記》內房盼救星，利好傳聞現

《鍾之日記》３月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



恒指今早高開數十點後，走勢反覆。盤中一度升過百點，但高位缺乏承接，午後倒跌，恒指

收報１６４７３，跌２５點或跌０﹒２％，主板成交逾１１２７億元。中國宏橋（０１３７８）

全年多賺３２％，末期股息年增１﹒９倍，股價急升１３﹒４％，報８﹒３８元，為全日最強藍

籌，友邦（０１２９９）再創逾年新低，收跌２﹒１％，報５４﹒８元。



＊科技股拖累，滬指升轉跌＊



中國昨日舉行重磅經濟論壇，有內地政府高層官員及海外商界領袖出席，國務院總理李強稱

當前中國物價漲幅較低，中央政府負債率不高，宏觀政策發力空間較大。滬深股市今早低開，盤

中地產及下游產業股價拉動，加上能源股走高，滬綜指半日轉跌為升，然而到午後科技股集體插

水，拖累大市急轉直下，滬綜指全日跌０﹒７１％，報３０２６﹒３１點，深市表現更傷，深成

指挫１﹒４９％，創業板指跌１﹒９１％。

兩市全日成交１０４３５億元人民幣，按日減少４﹒９％，連續第六日破萬億關。陸股通今

日淨流入５５﹒７億元人民幣，結束連續兩個交易日流出。



＊傳聞擾動地產股，利好幾何？＊



內房板塊今日盤中出現異常升幅，引發市場關注，分析指可能和市場上傳聞擾動有關。據內

媒《券商中國》報道，今天上午有市場傳聞稱，不久就會有地產相關文件出台，會全面聚焦兩個

方向：一是全面取消核心城市的限制性政策，二是推動融資協調機制落地。

報道引述業內人士指，一線城市非核心區域的限購政策有可能取消，但目前可能還處於研究

階段，關鍵是如何界定「核心區域」；至於房地產融資協調機制方面，報道引述銀行人士指，機

制正在落地，後續還要觀察融資規模能否有效放大。

部分內房港股今日走高，龍湖（００９６０）漲４﹒７％，萬科Ｈ（０２２０２）、中海外

（００６８８）升１﹒７％，潤地（０１１０９）升０﹒２％。

不過投資者應謹慎對待有關潛在政策。發展商融資的最大關鍵點，在於銀行業是否願意放貸

，如果銀行人員不能為壞帳風險免責，則一些地段欠佳、回收現金難度大、發展商壞帳風險較高

的項目，依然很難拿到融資，而且有關融資用途有一定限制，地產商並不能完全用於償還債務，

就算有也很可能是杯水車薪；至於進一步放開限購政策，則有可能因為流通量增加，導致二手房

價進一步下跌，對地產股而言也未必是利好。





＊小米續炒作，股價兩個月高＊



小米（０１８１０）雷軍炒作一日，為即將於周四晚發布的小米汽車預熱。

雷軍今日連發數篇微博，首先宣布發布會時間定在２８日晚７點，再稱這是小米汽車邁出的

第一步，也是他人生最後一戰的開篇。

其後，雷軍宣布小米ＳＵ７今日在全國２９城７６個門店亮相，本周五（２９日）還將開放

試駕。他放話稱，小米ＳＵ７的目標就是「（人民幣）５０萬以內最好看、最好開、最智能的轎

車」，又要上架賣小米車廠工作服。擾攘成日，小米升幅雖然只得０﹒１３％，但盤中仍創出兩

個月高。

值得一提的是，小米汽車Ａｐｐ已率先上架蘋果Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ，下載頁面顯示，

Ａｐｐ支持車控、社區交流及汽車周邊商城等功能。

另一邊，百度（０９８８８）據報與蘋果談合作，將在中國市場的ｉｐｈｏｎｅ中使用旗下

「文心一言」。外媒引述知情人士表示，蘋果一直在探索利用外部合作夥伴來加速其ＡＩ布局雄

心。目前蘋果和百度的討論仍處於探索階段，但蘋果確實一直在尋找中國的生成式ＡＩ模型供應

商，可達到中國網路監管機構的有關審批要求。

合作消息提振下，百度一度漲近７％，全日收升２﹒５％。





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