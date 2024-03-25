《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上海市委書記陳吉寧上周五（２２日）分

別會見了美國星巴克公司創始人舒爾茲，以及德國拜耳集團管理委員會主席、首席執行官安德森

。

陳吉寧在會見舒爾茲時表示，歡迎星巴克把握市場升級、產業升級、消費升級機遇，持續深

耕上海、拓展布局，加強在滬研發創新，積極引進技術服務，共同引領消費潮流。更好發揮橋樑

紐帶作用，為促進中美經貿合作、深化人文交流，推動更多美國青少年來華交流學習搭建平台、

創造條件。

舒爾茨表示，星巴克在上海的門店數量已經超過全球任何一個城市，為星巴克在華取得的成

績感到自豪。健康穩定的美中關係有利於兩國，有利於世界，也有利於企業，願為促進美中經貿

合作和人文交流發揮自身優勢、貢獻更大力量。

隨後，陳吉寧又會見安德森並表示，拜耳是全球領先的科技企業，歡迎拜耳進一步加大在滬

投資研發力度，把更多新技術、新產品及生產製造放在上海，攜手打造高質量孵化平台和產業生

態，帶動更多創新型中小企業成長壯大，培育引進更多高品質、高科技的良種產品，助力上海農

業現代化建設。

安德森表示，中國市場優勢和良好發展環境助力拜耳在華取得長足發展。上海是全球重要的

科技創新中心，充分感受到這座城市的創新活力和發展機遇，會繼續深耕上海，攜手合作夥伴以

更大力度推動新藥研發、發展現代農業、培育創新生態，為上海高質量發展作出更大貢獻。

