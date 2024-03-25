《經濟通通訊社２５日專訊》近日，內地多家基金公司被異地證監局駐場檢查，引起廣泛關

注。對此，監管部門在上周五（２２日）回應稱，近期確有對公募的例行檢查，包括交叉異地檢

查等形式。

內媒指，監管部門對基金公司駐場檢查並不罕見，此次是常規的例行檢查，體現了對證券基

金行業監管「嚴」字當頭的監管定調。既然監管駐場並不罕見，為何這次會引發較大市場關注及

討論？

有業內人士分析，可能有三個原因：一方面，市場在過去兩年發生了較大波動，公募基金普

遍業績不佳，對輿論較為敏感；另一方面，過去的監管檢查多由屬地證監局負責，此次則為交叉

異地檢查，有效防止了地方干擾；此外，監管部門近期頻頻釋放從嚴監管的訊號，此次對公募行

業的駐場檢查正是從嚴治理的落地舉措之一。

有機構人士認為，此次對公募行業的例行檢查和異地交叉監管，與監管層從嚴治理的監管思

路一脈相承。強化日常監管、現場檢查和執法問責，有利於進一步提高基金行業監管效能；同時

，堅持強化監管、防控風險，有利於加快推進建設一流投資機構，優化基金行業生態，推動公募

基金行業進一步高質量發展。（ｌｃ）

