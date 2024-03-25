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AH股新聞

25/03/2024 09:30

《Ａ股行情》滬指低開０﹒２５％，李強稱宏觀政策發力空間較大

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國昨日（２４日）舉行重磅經濟論壇，內地政府高層官員及
海外商界領袖出席。滬深股市今早仍低開，滬綜指低開０﹒２５％，報３０４０﹒５點，深成指
低開０﹒２８％，機械股造好，券商股走低。
　　中國發展高層論壇２０２４年年會於周日（２４日）開幕，國務院總理李強會上發表主旨演
講。當前中國物價漲幅較低，中央政府負債率不高，宏觀政策發力空間較大；李強又強調中國房
地產和地方債務的風險並沒有一些人想像中那麼嚴重，中國推出的部分舉措目前已經取得積極成
效。
　　國務院常務會議指出，要進一步優化房地產政策，持續抓好保交樓、保民生、保穩定工作，
進一步推動城市房地產融資協調機制落地見效，系統謀劃相關支持政策，有效激發潛在需求，加
大高品質住房供給，促進房地產市場平穩健康發展；要適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供
求關系變化，加快完善「市場＋保障」的住房供應體系，改革商品房相關基礎性制度，著力構建
房地產發展新模式。
　　蘋果公司ＣＥＯ繼續訪華行程，他承諾蘋果將持續加大對中國供應鏈、研發和銷售的投入，
又透露Ｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏ產品即將在中國發售，另據報蘋果公司已與百度（０９８８８）舉
行初步會談，內容是關於在中國市場的蘋果設備中使用百度的生成式ＡＩ技術。
　　人民銀行今日進行５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放４００億元。
　　另外，中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）在其Ａ股年報中提及，該公司長期投
資回報率假設從５％下調至４﹒５％，分析指，長端利率長期下行加上股市表現不景，上市險企
實際投資收益率水平難以達到普遍的５％收益率假設，其他險企將陸續公布下調相關假設。
（ｅｙ）

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