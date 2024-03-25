《經濟通通訊社２５日專訊》中國昨日（２４日）舉行重磅經濟論壇，內地政府高層官員及

海外商界領袖出席。滬深股市今早仍低開，盤中地產及下游產業股價拉動，加上能源股走高、滬

綜指轉跌為升，半日揚０﹒４４％，報３０６１﹒３６點，深成指升０﹒０６％，創業板指跌

０﹒３７％。

兩市半日成交６３０６億元（人民幣．下同），較上交易日（２２日）同時段成交減少

７﹒２％，陸股通半日淨流入超過２３億元。

中國發展高層論壇２０２４年年會開幕，國務院總理李強會上發表主旨演講。他稱當前中國

物價漲幅較低，中央政府負債率不高，宏觀政策發力空間較大；李強又強調中國房地產和地方債

務的風險並沒有一些人想像中那麼嚴重，中國推出的部分舉措目前已經取得積極成效。



＊地產股走高，工行強調支持房企融資＊



工商銀行董事長廖林在論壇中表示，工商銀行將繼續全力支持房地產市場平穩健康發展，一

視同仁支持不同所有制房地產企業的合理融資需求，積極參與城市房地產融資協調機制，在幫助

房企渡過難關中更好化解風險。

地產股急漲，中交地產（深：０００７３６）升５﹒４％，招商蛇口（深：００１９７９）

升４﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）抽高４﹒４％，新城控股（滬：６０１１５５）升

４﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）升３％，新湖中寶（滬：６００２０８）升２﹒４％

，萬科Ａ（深：０００００２）升１﹒９％，大悅城（深：００００３１）升１﹒５％。

國務院常務會議指出，要進一步優化房地產政策，持續抓好保交樓、保民生、保穩定工作，

進一步推動城市房地產融資協調機制落地見效，系統謀劃相關支持政策，有效激發潛在需求，加

大高品質住房供給，促進房地產市場平穩健康發展；要適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供

求關係變化，加快完善「市場＋保障」的住房供應體系，改革商品房相關基礎性制度，著力構建

房地產發展新模式。



＊險企下調投資回報率假設，券商股領跌＊



中國平安在其年報中提及，該公司長期投資回報率假設從５％下調至４﹒５％。券商股領跌

，中信証券（滬：６０００３０）大挫４﹒２％，方正證券（滬：６０１９０１）跌２﹒８％，

首創證券（滬：６０１１３６）、中信建投（滬：６０１０６６）、華鑫股份

（滬：６００６２１）跌２﹒５％，華泰證券（滬：６０１６８８）跌１﹒９％。（ｅｙ）

