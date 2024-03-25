《Ａ股行情》滬指收跌０﹒７％，ＡＩ＋微短劇雙插水深市急挫

《經濟通通訊社２５日報道》中國昨日舉行重磅經濟論壇，內地政府高層官員及海外商界領

袖出席，國務院總理李強稱當前中國物價漲幅較低，中央政府負債率不高，宏觀政策發力空間較

大。滬深股市今早低開，盤中地產及下游產業股價拉動，加上能源股走高，滬綜指半日轉跌為升

，然而到午後，ＡＩ概念散水，加上微短劇觸發監管憂慮，科技股集體插水，拖累大市急轉直下

，滬綜指全日跌０﹒７１％，報３０２６﹒３１點，深市表現更傷，深成指挫１﹒４９％，創業

板指跌１﹒９１％。

兩市全日成交１０４３５億元（人民幣．下同），按日減少４﹒９％，連續第六日破萬億關

。陸股通今日淨流入５５﹒７億元，結束連續兩個交易日流出。

《中國證券報》報道指，監管部門將提高對重組估值的包容性，支持交易雙方在市場化協商

的基礎上合理確定交易作價等，更多支持併購重組的市場化舉措有望加碼，關注後續政策出台。



＊央視點名微短劇付費陷阱，晶片國產替代捱沽＊



ＡＩ大模型初創企業月之暗面旗下Ｋｉｍｉ智能助手近期啟動２００萬字長文本內測，此前

獲資金炒作ＡＩＧＣ概念，然而今日午後相關概念快速插水，加上央視點名微短劇存在「付費無

底洞」陷阱，受兩概念同時加持的影視股集體瀉，華策影視（深：３００１３３）暴跌

１２﹒９％，榮信文化（深：３０１２３１）跌１２﹒６％，讀客文化（深：３０１０２５）挫

１１％，果麥文化（深：３０１０５２）跌１０﹒４％，中廣天擇（滬：６０３７２１）、中視

傳媒（滬：６０００８８）跌停，唐德影視（深：３００４２６）挫９％。

中國商務部部長王文濤分別會見ＳＫ海力士首席執行官郭魯正、美光科技公司總裁兼首席執

行官梅赫羅特拉，以及ＡＭＤ公司董事會主席兼首席執行官蘇姿豐。晶片國產替代概念熄火，耐

科裝備（滬：６８８４１９）跌１０﹒６％，聯動科技（深：３０１３６９）跌１０﹒３％，中

晶科技（深：００３０２６）、大為股份（深：００２２１３）跌停，長光華芯

（滬：６８８０４８）跌９﹒８％，恒爍股份（滬：６８８４１６）跌８﹒９％。王文濤稱半導

體產業的發展需要全球合作，希望外資半導體企業加大在華投資。



＊地產逆市升，銀行再開腔助渡難關＊



券商股同領跌，華創雲信（滬：６００１５５）挫６﹒１％，國聯證券

（滬：６０１４５６）跌５﹒６％，首創證券（滬：６０１１３６）跌５﹒４％，華鑫股份

（滬：６００６２１）走低５﹒２％，中信証券（滬：６０００３０）跌４﹒９％，方正證券

（滬：６０１９０１）跌３﹒６％，中金公司（滬：６０１９９５）走低３﹒５％。

工商銀行董事長廖林在論壇中表示，工商銀行將繼續全力支持房地產市場平穩健康發展，一

視同仁支持不同所有制房地產企業的合理融資需求，幫助房企渡過難關。地產股一度急漲，午後

升幅收窄，保利發展（滬：６０００４８）全日抽高３﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）

升３﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）升２﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）升

０﹒９％。（ｅｙ）







表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５２５﹒７６ －０﹒５４

上證綜合指數 ３０２６﹒３１ －０﹒７１ ４４３４﹒７２

上證Ａ股指數 ３１７２﹒６４ －０﹒７１

深證成份指數 ９４２２﹒６１ －１﹒４９ ５９９９﹒６２

深圳創業板指數 １８３３﹒４４ －１﹒９１

上證Ｂ股指數 ２５１﹒９３ －１﹒２９ ２﹒０４

深證Ｂ股指數 １０８２﹒７８ －０﹒０１ ０﹒６５

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