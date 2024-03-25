《海納智見－荀玉根》對比海外，如何看Ａ股被動投資崛起？

《海納智見》截止２０２３年底中國全部偏股公募基金中被動管理的規模比重已超過三分一

，被動管理佔比創下歷史新高，種種跡象表明中國權益基金朝被動投資發展的趨勢愈加明顯。無

獨有偶，美國被動投資基金在經歷了長年的發展後，晨星資料顯示其規模在２０２３年實現了對

主動管理基金的歷史性超越。如何理解中美資本市場被動投資的發展趨勢？海外經驗對中國權益

基金發展有何借鑒意義？



本篇專題對此進行分析並得出三點核心結論：１﹒ ２００８年前美國被動基金發展契機是

美股弱市下跌，而０８年後資金從主動基金單邊流出轉向被動產品，或源於後者更優的回報和更

低的費率。２﹒ Ａ股被動基金發展歷程類似０８年前美股，但兩者結構差異大，美股寬基

ＥＴＦ佔主導、Ａ股主題ＥＴＦ佔比高，背後主要是中國現代化產業持續發展。３。借鑒海外經

驗中國主被動基金發展仍有廣闊的空間，未來中國新興產業投資機遇有望支撐主動基金繼續挖掘

超額收益。



＊美國市場被動基金發展經驗＊



回顧近３０年來的美國權益基金發展趨勢，２００８年前美股主動管理權益基金僅在市場回

撤期間發展受阻，但與此同時美股被動型權益基金（包括指數型共同基金和ＥＴＦ）在同期仍錄

得明顯的淨申購，此消彼長後美股被動型權益投資產品規模佔比在弱市環境下明顯提升。

２００８年後美國的被動型基金發展進入快車道，業內開始出現資金持續不斷從主動類基金流出

、並大幅轉向流入ＥＴＦ和指數基金的現象。



２００８年後美國市場長線資金持續不斷從主動管理的權益產品騰挪至被動管理產品，這背

後潛在原因可能有三點：①長期持有背景下被動投資複利效應明顯。②過去美股被動型管理基金

相對主動型存在穩定長期超額收益。③美國投顧行業的發展在一定程度上促進了被動型基金的擴

張。



＊中美市場ＥＴＦ發展情況對比＊



參考過去２００５年以來的Ａ股歷史，可以發現與美股類似，Ａ股同樣存在市場偏弱環境下

被動投資反而逆勢發展的情況。經歷了過去長足的發展後，截止２０２３Ｑ４ Ａ股公募偏股型

基金中被動管理型和主動管理型的規模對比約為１：２，預計２４Ｑ１被動投資的規模占比還將

進一步增長，但相較美股被動與主動規模約１：１的比例仍有較大差距。



結構層面看，相較美國，中國Ａ股中板塊主題型ＥＴＦ佔整體權益ＥＴＦ規模比重更高，這

或許主要源自於美國的產業結構已較為穩定，而中國正處於經濟結構調整、轉型升級、新舊動能

轉換的戰略機遇期，過去十年中國的經濟和股市結構都發生了明顯的變化。隨著政策持續加碼支

持新質生產力發展，高增長的新興產業不斷湧現，相應的投資機會層出不窮，因此行業主題類

ＥＴＦ在Ａ股迎來持續增長。



＊Ａ股公募基金發展趨勢展望＊



借鑒美國基金發展經驗，未來中國公募基金有望迎來進一步發展。實際上，美國共同基金資

產規模相較名義ＧＤＰ的比例在近五年維持在１００％左右，相較而言２０２３年中國公募基金

整體規模２７﹒６萬億元對比名義ＧＤＰ的比例僅２２％，仍有較大的發展空間。未來隨著中國

居民資金逐漸從房市遷移向權益，龐大的資產配置需求下中國基金行業的發展前景依然廣闊。



被動基金方面，往未來看，若中國ＥＴＦ制度建設和相關體系進一步完善、整體市場投資理

念進一步成熟，中國以ＥＴＦ為代表的被動型基金發展或將持續提速。主動基金方面，與美股市

場不同，未來一段時間內Ａ股主動管理仍有望取得超額收益。首先目前Ａ股市場距離完全成熟市

場仍有一定差距。同時，從中國大的宏觀背景來看，隨著政策支持疊加技術革命的催化，新一代

資訊技術、高端裝備製造等產業或將繼續引領新質生產力發展，未來中國有望不斷湧現高增長的

新興產業和對應的上市公司，以公募基金為代表的機構投資者有望憑藉專業優勢挖掘高增長的優

質標的，進而在指數回報基礎上進一步實現超額收益。



風險提示：部分資金資料為估算值，與真實情況或有出入。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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