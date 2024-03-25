《經濟通通訊社２５日專訊》據《財聯社》報道，小鵬汽車（０９８６８）旗下飛行汽車研

發企業小鵬匯天「陸地航母」飛行汽車的飛行體（代號：Ｘ３－Ｆ）型號合格證（ＴＣ）申請，

日前正式獲中國民用航空中南地區管理局受理，標誌著該型號即將進入適航審定階段。

小鵬匯天方面表示，申請獲受理，在一定程度上表明中國民用航空局對於這款產品、研發機

構能力的認可。換句話說，這意味著民航局將深度介入公司的型號研製工作，對產品及其零部件

的設計符合性，以及安全性水平開展審查。

小鵬匯天成立於２０２０年９月，是由何小鵬、小鵬汽車、趙德力等共同投資的飛行汽車企

業，主要打造智能電動飛行汽車。去年１０月２４日小鵬科技日上，「陸地航母」飛行汽車首次

公開亮相，預計今年正式推出。

陸地航母飛行汽車為一體式陸空飛行汽車，分為陸行體與飛行體兩個部分，可自動分離、結

合。飛行體可垂直起降，低空飛行；陸行體於地面行駛，擁４－５座位，採用三軸六輪汽車設計

，可實現全輪驅動及後輪轉向，並可將飛行體完全收納至車內，堪稱陸地上的航空母艦。

去年１２月，「陸地航母」獲得首筆訂單。浙江嘉興南湖路空協同立體交通產業研究院（南

湖交科院）與小鵬匯天簽署預訂協議，預訂１００輛「陸地航母」飛行汽車，用於公路、水路等

交通領域綜合管理，以及飛行營地的體驗、場站接駁運輸等。（ｓｌ）

