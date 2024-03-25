《經濟通通訊社２５日專訊》中國工信部公布，首２月內地電信業務收入累計完成２９２３

億元（人民幣．下同），同比增長４﹒３％。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長

１４﹒４％。其中，三家基礎電信企業完成互聯網寬帶業務收入４４０﹒６億元，同比增長

６﹒７％，佔電信業務收入的１５﹒１％，拉動電信業務收入增長１個百分點。

三家基礎電信企業積極發展ＩＰＴＶ（網絡電視）、互聯網數據中心、大數據、雲計算、物

聯網等新興業務，首２月共完成業務收入７５７﹒６億元，同比增長１１﹒３％，佔電信業務收

入的２５﹒９％，拉動電信業務收入增長２﹒８個百分點。其中雲計算和大數據收入分別同比增

長１７﹒３％和３０﹒３％，物聯網業務收入同比增長８﹒５％。

截至２月末，三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達６﹒４３億戶，比上年末

淨增６７７﹒４萬戶。

截至２月末，三家基礎電信企業及中國廣電的移動電話用戶總數達１７﹒４６億戶，比上年

末淨增２４０﹒９萬戶。其中，５Ｇ移動電話用戶達８﹒５１億戶，比上年末淨增２９２２萬戶

；佔移動電話用戶的４８﹒８％，佔比較上年末提高２﹒２個百分點。

工信部表示，首２月電信業務收入穩步提升，電信業務總量保持兩位數增長，５Ｇ、千兆光

纖網絡建設有序推進，用戶規模持續擴大，移動數據流量呈快速增長態勢，通信行業整體實現平

穩起步。（ｓｌ）

