《經濟通通訊社２５日專訊》中國工信部公布，首２月內地電信業務收入累計完成２９２３
億元（人民幣．下同），同比增長４﹒３％。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長
１４﹒４％。其中，三家基礎電信企業完成互聯網寬帶業務收入４４０﹒６億元，同比增長
６﹒７％，佔電信業務收入的１５﹒１％，拉動電信業務收入增長１個百分點。
三家基礎電信企業積極發展ＩＰＴＶ（網絡電視）、互聯網數據中心、大數據、雲計算、物
聯網等新興業務，首２月共完成業務收入７５７﹒６億元，同比增長１１﹒３％，佔電信業務收
入的２５﹒９％，拉動電信業務收入增長２﹒８個百分點。其中雲計算和大數據收入分別同比增
長１７﹒３％和３０﹒３％，物聯網業務收入同比增長８﹒５％。
截至２月末，三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達６﹒４３億戶，比上年末
淨增６７７﹒４萬戶。
截至２月末，三家基礎電信企業及中國廣電的移動電話用戶總數達１７﹒４６億戶，比上年
末淨增２４０﹒９萬戶。其中，５Ｇ移動電話用戶達８﹒５１億戶，比上年末淨增２９２２萬戶
；佔移動電話用戶的４８﹒８％，佔比較上年末提高２﹒２個百分點。
工信部表示，首２月電信業務收入穩步提升，電信業務總量保持兩位數增長，５Ｇ、千兆光
纖網絡建設有序推進，用戶規模持續擴大，移動數據流量呈快速增長態勢，通信行業整體實現平
穩起步。（ｓｌ）
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