《經濟通通訊社２５日專訊》ＡＩ大模型初創企業月之暗面旗下Ｋｉｍｉ智能助手近期啟動

２００萬字長文本內測，引爆資本狂歡，國產大模型也開始「內捲」長文本。阿里巴巴

（０９９８８）、３６０（滬：６０１３６０）等互聯網大廠相繼在上周五（２２日）官宣

１０００萬字、５００萬字的長文本處理能力。其中，阿里通義千問向所有人免費開放１０００

萬字的長文檔處理功能，成為全球文檔處理容量第一的ＡＩ應用；３６０宣布智腦正式內測

５００萬字長文本處理功能，該功能將入駐３６０ ＡＩ瀏覽器。同日還有消息指，百度

（０９８８８）文心一言也計劃下個月進行版本升級並開放長文本能力，字數上限提高到２００

萬－５００萬字。

《新浪科技》引述ＡＩ大模型行業投資人表示，「長文本在技術圈裏並不稀奇，並沒有想象

中那麼難」，但因長文本對算力消耗極大且成本較高，此前入局者較少，現在資本關注，「不得

不入局開捲」。



＊Ｋｉｍｉ近一個月每天獲客成本高達２１萬＊



該人士並透露，目前Ｋｉｍｉ投放廣告的獲客成本約在１０元（人民幣．下同），如果算上

新增用戶問答互動產生的算力成本，每個用戶的獲客成本達到１２－１３元。據第三方平台的下

載量預估，近一個月Ｋｉｍｉ在蘋果端和安卓端的日均下載量合共為１７８０５。按此計算，

Ｋｉｍｉ每天的獲客成本最少要２１萬元。

該人士指出，Ｋｉｍｉ能夠提供的長文本處理能力，各家與之競爭的大廠也能夠提供，因此

只要大廠一天不收費，Ｋｉｍｉ這類產品就收不了錢，「所以它就只能一直虧錢虧下去」。

該人士還提到，月之暗面近期獲得的１０億美元融資中，第一期交割的８億美元融資由阿里

領投７﹒９億美元，而當中６億美元必須放在共管帳號中、必須消耗阿里雲相關服務。該人士認

為，如果Ｋｉｍｉ後續無法創造能夠盈利的商業模式，「最終的宿命，可能是被併購成為阿里的

一部分」。（ｓｌ）

