  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

25/03/2024 14:30

《ＡＩ熱潮》互聯網大廠入局競爭長文本能力，Ｋｉｍｉ前景掀關注

　　《經濟通通訊社２５日專訊》ＡＩ大模型初創企業月之暗面旗下Ｋｉｍｉ智能助手近期啟動
２００萬字長文本內測，引爆資本狂歡，國產大模型也開始「內捲」長文本。阿里巴巴
（０９９８８）、３６０（滬：６０１３６０）等互聯網大廠相繼在上周五（２２日）官宣
１０００萬字、５００萬字的長文本處理能力。其中，阿里通義千問向所有人免費開放１０００
萬字的長文檔處理功能，成為全球文檔處理容量第一的ＡＩ應用；３６０宣布智腦正式內測
５００萬字長文本處理功能，該功能將入駐３６０　ＡＩ瀏覽器。同日還有消息指，百度
（０９８８８）文心一言也計劃下個月進行版本升級並開放長文本能力，字數上限提高到２００
萬－５００萬字。
　　《新浪科技》引述ＡＩ大模型行業投資人表示，「長文本在技術圈裏並不稀奇，並沒有想象
中那麼難」，但因長文本對算力消耗極大且成本較高，此前入局者較少，現在資本關注，「不得
不入局開捲」。
　
＊Ｋｉｍｉ近一個月每天獲客成本高達２１萬＊
　
　　該人士並透露，目前Ｋｉｍｉ投放廣告的獲客成本約在１０元（人民幣．下同），如果算上
新增用戶問答互動產生的算力成本，每個用戶的獲客成本達到１２－１３元。據第三方平台的下
載量預估，近一個月Ｋｉｍｉ在蘋果端和安卓端的日均下載量合共為１７８０５。按此計算，
Ｋｉｍｉ每天的獲客成本最少要２１萬元。
　　該人士指出，Ｋｉｍｉ能夠提供的長文本處理能力，各家與之競爭的大廠也能夠提供，因此
只要大廠一天不收費，Ｋｉｍｉ這類產品就收不了錢，「所以它就只能一直虧錢虧下去」。
　　該人士還提到，月之暗面近期獲得的１０億美元融資中，第一期交割的８億美元融資由阿里
領投７﹒９億美元，而當中６億美元必須放在共管帳號中、必須消耗阿里雲相關服務。該人士認
為，如果Ｋｉｍｉ後續無法創造能夠盈利的商業模式，「最終的宿命，可能是被併購成為阿里的
一部分」。（ｓｌ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金