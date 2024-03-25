《經濟通通訊社２５日專訊》短劇概念飄綠，華策影視（深：３００１３３）挫１１﹒５％

，中廣天擇（滬：６０３７２１）、思美傳媒（深：００２７１２）挫１０％，百納千成

（深：３００２９１）跌８﹒６％，唐德影視（深：３００４２６）跌７﹒８％，掌閱科技

（滬：６０３５３３）、引力傳媒（滬：６０３５９８）跌逾７％，幸福藍海

（深：３００５２８）跌５﹒８％。

《央視新聞》報道指出，微短劇吊胃口背後是「付費無底洞」，不少長者沉迷微短劇，被誘

導高消費。有受訪者指，其母親最近在微信小程式刷到一套微短劇後，看到第１０集就跳出付費

界面。老人家以為支付９﹒９元（人民幣．下同）就能解鎖全集，殊不知這個價錢折合成「幣」

只夠解鎖９集，而整部劇有一百多集，結果老人家充值多次９﹒９元看元整套劇後，又以

１９﹒９元至４９﹒９元不等，在不同微短劇小程序充值天會員、月會員。

報道提到，網絡上不少網民指其父母都有相同經歷，甚至還有網民發帖求助，稱家中老人為

看微短劇，平均每個月都充值６０００元左右，至今累計充值４萬元。網絡投訴平台上亦不乏相

關的虛假宣傳、誘導充值消費、不予退款等投訴。部分微短劇小程序的充值頁面上更會自動勾選

「默認開啟自動解鎖下一集」選項，且能夠自動扣款，而許多老人大多沒有注意到這一選項。專

家認為，微短劇這些付費套路，已經涉及違反價格法和消費者權益保護法。（ｓｌ）

