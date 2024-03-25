《打擊貪腐》湖南政協前主席易鵬飛被判無期徒刑，涉案逾５億

《經濟通通訊社２５日專訊》湖南省政協原副主席易鵬飛受賄、濫用職權一案，廣西柳州市

中級人民法院今日宣判，對易鵬飛以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全

部財產；以濫用職權罪判處有期徒刑五年，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個

人全部財產；對易鵬飛受賄犯罪所得及孳息，依法予以追繳，上繳國庫，不足部分，繼續追繳。

６２歲的易鵬飛去年２月落馬，同年７月被雙開並移送審查起訴，一審去年１２月開庭，易

鵬飛當庭認罪悔罪。經法院審理查明，易鵬飛在２００３年至２０２３年間利用擔任湖南省原發

展計劃委員會副主任、懷化市市長、婁底市市長、郴州市委書記、湖南省政協副主席等職務上的

便利，以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在工程承攬、企業經營、職務提拔等

事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣８１４０萬餘元人民幣。



＊違規以零地價賣地、返還土地出讓金＊



此外，２０１９年４月至２０２０年１０月，易鵬飛擔任郴州市委書記期間，在招商工作中

明知有關公司所要求的土地出讓優惠政策違反國務院禁止零地價和變相返還土地出讓金的規定，

且在有關人員明確提出反對意見的情況下，擅自決定違規返還土地出讓金，致使公共財產、國家

和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重。據此前一審庭審的檢察院指控，這部分的損失金額高

達４﹒４８億餘元人民幣。

法院認為，易鵬飛的行為構成受賄罪、濫用職權罪，受賄數額特別巨大，濫用職權情節特別

嚴重，均應依法懲處。鑑於其到案後如實供述自己的罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受

賄犯罪事實，部分受賄犯罪為未遂，認罪悔罪，積極退贓，大部分贓款贓物已追繳到案，依法可

以從輕處罰，遂作出上述判決。

此前中紀委國家監委對易鵬飛「雙開」的通報顯示，易鵬飛的問題包括自身不正，帶壞全家

，縱容、默許親屬利用本人職權影響謀取私利，大搞「家族式」腐敗，違規擁有非上市公司股份

；違規干預和插手市場經濟活動；貪婪無度，任性用權，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在

企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物；濫用職權造成重大公共財產損失。

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