抖音宣布治理偽成功學、炒作社會焦慮等問題，斥無底線引流變現

《經濟通通訊社２５日專訊》抖音宣布開展「厚黑學」「偽成功學」專項治理行動，治理「

自媒體」炒作社會焦慮，無底線吸粉引流牟利問題。抖音批評，有關行為嚴重違反平台規則，損

害其他用戶權益，平台將採取包含下架影片、取消營利權限、抹除不當獲取的粉絲、禁止搜索關

注、封禁帳號等措施進行治理。

抖音表示，在近期巡查中發現有少數自媒體利用普通人想迅速成功的心理，針對性策劃內容

和開設矩陣號，將取得成功的方式簡單化、套路化甚至「厚黑化」，並通過開設私董會、培訓班

等方式變現。也有部分自媒體利用技術大爆炸時代普通人擔憂「落伍」的正常心態，渲染社會焦

慮並販賣「解藥」，通過大量矩陣號將用戶引流至第三方以賣課、入群等方式變現。

抖音列出四項重點治理的內容：

一是片面歸因，引導投機：利用普通人想迅速致富、成功的心理，曲解、附會傳統國學或古

今名人思想主張，引導用戶「走捷徑」 或片面認識問題；

二是缺乏依據，不可實證：缺乏知識或者事實根據，故弄玄虛、譁眾取寵、混淆是非，給用

戶誤導性建議，甚至通過「職場陰謀論」「社會厚黑學」將一些正常案例曲解；

三是強化個人包裝，頭銜存疑：以營銷大師、人生導師、首席培訓師、創始人等頭銜來凸顯

專業能力、社會身份及個人影響力，但相關頭銜並未獲得權威機構或渠道認證；

四是渲染焦慮，目的性強：通過恐嚇及誇張煽動的手法渲染焦慮，讓用戶產生其有「解藥」

的錯覺，同時具有很強的商業目的性，以賣課、入群、招生等手段變現。（ｓｌ）

