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AH股新聞

25/03/2024 07:53

《國企紅籌》天津創業（１０６５）去年多賺１５％，息１６﹒６分

　　　《經濟通通訊社２５日專訊》天津創業環保股份（０１０６５）（滬：６００８７４）公
布，截至去年１２月３１日止年度純利約８﹒６億元（人民幣．下同），升１５﹒２％，每股盈
利５５分，派末期股息每股１６﹒６分。
　　該集團指，收入４６﹒７億元，升３﹒２％，加權平均淨資產收益率９﹒８９％，期內新增
權益類污水處理業務規模每天２７萬立方米，新增再生水斷點連通管網２６﹒１公里。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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