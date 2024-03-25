《經濟通通訊社２５日專訊》天津創業環保股份（０１０６５）（滬：６００８７４）公

布，截至去年１２月３１日止年度純利約８﹒６億元（人民幣．下同），升１５﹒２％，每股盈

利５５分，派末期股息每股１６﹒６分。

該集團指，收入４６﹒７億元，升３﹒２％，加權平均淨資產收益率９﹒８９％，期內新增

權益類污水處理業務規模每天２７萬立方米，新增再生水斷點連通管網２６﹒１公里。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

