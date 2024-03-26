《駐京專電》潘功勝：經濟增長有能力達５％，未來政策空間仍充足

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》人民銀行行長潘功勝出席中國發展高層論

壇，就中國經濟形勢與貨幣政策、金融穩定、金融開放與國際合作發表講話，潘功勝表示，中國

經濟保持回升向好態勢，有能力實現全年５％左右的預期增長目標。今年以來，貨幣政策加大逆

周期調節力度，政策效果持續顯現，未來仍有充足的政策空間和豐富的工具儲備。中國人民銀行

將結合調控形勢需要，靈活適度、精準有效實施穩健的貨幣政策，強化逆周期調節力度，把維護

價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量，繼續為經濟回升向好營造良好的貨

幣金融環境。

潘功勝又強調，人民銀行將繼續堅定不移做好金融開放各項工作。



＊房地產市場波動對金融體系影響有限＊



潘功勝指出，中國金融體系運行穩健，金融機構總體健康，風險抵御能力較強。房地產市場

已出現一些積極信號，長期健康穩定發展具有堅實的基礎，房地產市場波動對金融體系影響有限

。

至於地方債問題，潘功勝表示，中國政府的債務水平在國際上處於中游偏下水平，化解地方

政府債務風險的相關政策正在逐步奏效。中國已經構建了行之有效的金融安全網，包括完善金融

機構公司治理、加強金融監管、強化處置資源保障、發揮好最後貸款人職能、強化法治保障等。

