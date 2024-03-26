《駐京專電》李強晤世行行長：續深化改革，促進貿易投資自由化

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院總理李強２５日上午在人民大會堂

會見世界銀行行長彭安杰。李強表示，中國經濟長期向好的態勢不會改變，願同各國加強合作，

將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，繼續深化重點領域和關鍵環節改革，更好維

護公平競爭，保護各類企業合法權益，促進貿易投資自由化便利化，同世界分享發展機遇。



＊推出更多有利於穩預期、穩增長的政策＊



李強指出，今年以來，中國經濟回升向好的態勢鞏固增強。一方面將繼續加大宏觀調控力度

，推出更多有利於穩預期、穩增長的政策，另一方面將持續培育壯大新動能，有信心、有能力實

現今年發展目標，為世界經濟增長作出新貢獻。

李強表示，中方願同世行建立更加緊密的夥伴關係，進一步加強知識、鄉村振興、醫療衛生

等領域合作，推動落實全球發展倡議，為應對氣候變化等全球性挑戰作出積極貢獻。中方支持世

行改革議程，希望世行將發展置於改革的中心位置，加大對減貧與發展傳統領域的投入，提升發

展中國家應有的代表性，在全球治理中更有效發揮作用。

彭安杰感謝中國長期以來為世行工作提供的支持，贊賞世行在華合作項目運營良好，表示中

國是世行同世界各國合作的典範，世行願同中方進一步深化在衛生醫療、綠色轉型、應對氣候變

化等領域合作，為中國高質量發展作出積極貢獻。

