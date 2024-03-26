《駐京專電》商務部：將鼓勵和推動汽車、家電等消費品以舊換新

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國新辦就近期生產、消費、進出口有關數

據及政策情況舉行發布會，商務部副部長郭婷婷表示，商務部將著力促進消費穩定增長，推動外

貿質升量穩。消費方面，將鼓勵和推動汽車、家電等消費品以舊換新，培育壯大綠色、數字等新

型消費，推動服務消費創新發展。外貿方面，將綜合施策，支持企業開拓多元化市場，促進跨境

電商等新業態健康發展，同時積極擴大優質產品進口，辦好進博會、廣交會等重點展會，推動外

貿高質量發展。

她並介紹，消費呈現平穩增長態勢。前兩個月社會消費品零售總額８﹒１萬億元人民幣，同

比增長５﹒５％。從結構看，商品消費穩步增長，１６類限額以上單位商品零售中，有１４類實

現正增長，比去年１２月增加３類，其中通訊器材、汽車類零售額分別增長１６﹒２％、

８﹒７％。服務消費潛力釋放，服務零售額增長１２﹒３％，其中餐飲收入增長１２﹒５％，特

別是春節期間人氣足、消費旺，國內遊客出遊總花費按可比口徑比２０１９年增長７﹒７％，電

影票房創歷年春節檔新高。線上消費增勢良好，前兩個月全國網上零售額增長１５﹒３％，其中

實物商品網上零售額增長１４﹒４％，佔社會消費品零售總額比重達到２２﹒４％。線下消費活

力提升，２３條全國試點步行街客流量、營業額分別增長１６％、７％，限額以上專業店、便利

店零售額分別增長７﹒８％、５﹒８％。

