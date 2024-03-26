《駐京專電》商務部：加緊研究新一輪穩外貿政策，盡早出台實施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》商務部副部長郭婷婷在國新辦發布會表示

，２０２４年，推動外貿質升量穩，需要攻堅克難，付出更多努力。目前，商務部正抓緊研究新

一輪穩外貿政策措施，爭取盡早出台實施、盡快落地見效，全力鞏固外貿外資基本盤，努力完成

全年目標任務。

她表示，中國外貿基礎好、韌性強、活力足，擁有６０多萬家有進出口實績的外貿企業，其

中民營企業佔比超過八成。這些企業在國際市場上錘煉成長，競爭力不斷提升；有完備的產業體

系和強大的生產能力，眾多的優質產品在國際上廣受歡迎；有蓬勃發展的各類新業態新模式，為

外貿發展持續提供「新動能」。展望全年，商務部對於穩外貿有信心、有底氣。

不過，同時也要看到，中國外貿面臨的外部形勢依然十分嚴峻。外需恢復勢頭依然不穩，多

個國際組織預計，２０２４年全球經濟增速將低於歷史平均水平。世界銀行預計，全球貿易增速

僅為疫情前１０年平均增速的一半。風險因素也在增加，地緣衝突、「超級大選年」等都帶來更

多變數。貿易限制措施也在增多，保護主義、單邊主義升級，嚴重干擾全球產業鏈供應鏈穩定運

行，給外貿企業開拓國際市場帶來了干擾和障礙。

