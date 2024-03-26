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AH股新聞

26/03/2024 09:43

【提振Ａ股】Ａ股ＩＰＯ連續六周零上會，料短期內不會有上會安排

　　《經濟通通訊社２６日專訊》隨著中證監階段性收緊ＩＰＯ節奏，ＩＰＯ　「零上會」現象
在持續。根據交易所預告，本周亦無ＩＰＯ項目安排上會，這意味著滬深北交易所將連續第６周
沒有項目上會。「上會」是指中證監開會討論有關公司申請上市的資格，一般會在３至５天公布
開會結果。
　　有投行人士表示，中證監ＩＰＯ「３１５新政」後，在審項目需要按新的標準重新篩選，疊
加監管層強調重拳出擊ＩＰＯ全流程嚴監管，預計短期內不會有上會安排。
　
＊　被終止審核的公司數量續高企＊
　
　　同時，「上１家，撤３家」已成為Ａ股ＩＰＯ新常態。數據顯示，截至３月２５日，今年以
來Ａ股已發行新股２６家。同期，ＩＰＯ終止公司高達８０家，上市╱終止比例達到１：３﹒１
。也就是說，在上市１家新股的同時，就有３家公司ＩＰＯ終止。去年全年這一比例為
１：０﹒９３。
　　另外，有統計顯示，２０２４年以來，滬深北交易所在８４天內已有８０家企業撤回了
ＩＰＯ申請，平均每天約終止１家。其中，滬深主板、創業板、北交所均有超２０家企業終止
ＩＰＯ。其中，頭部券商中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）已有９個ＩＰＯ項目終
止，均為公司或保薦人主動向監管申請撤回文件，涉及撤單數量居券商之首。（ｌｃ）

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