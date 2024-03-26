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AH股新聞

26/03/2024 17:53

人保全年純利跌１２﹒１％至２２３﹒２億人幣，息１５﹒６分人幣

　　　《經濟通通訊社２６日專訊》人保（０１３３９）公布，截至２０２３年１２月３１日止
全年純利２２３﹒２２億元（人民幣．下同），按年跌１２﹒１％，每股基本盈利０﹒５元，派
末期息１５﹒６分。
　　期內，營業總收入５５３４﹒６７億元，按年增長４﹒７％。其中，保險服務收入５０３９
億元，升７﹒５％。總投資收益４４１﹒１５億元，跌１９﹒６％；總投資收益率３﹒３％，減
少１﹒３個百分點。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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