《經濟通通訊社２６日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布，副行長
張文武因工作變動，於今日向該行提交辭呈，辭去該行副行長等所有職務。經張文武確認，其與
該行董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知該行股東及債權人。（ｂｎ）
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26/03/2024 18:34
工商銀行（０１３９８）：張文武辭任副行長
《經濟通通訊社２６日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布，副行長
張文武因工作變動，於今日向該行提交辭呈，辭去該行副行長等所有職務。經張文武確認，其與
該行董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知該行股東及債權人。（ｂｎ）
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