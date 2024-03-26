工商銀行（０１３９８）：張文武辭任副行長

《經濟通通訊社２６日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布，副行長

張文武因工作變動，於今日向該行提交辭呈，辭去該行副行長等所有職務。經張文武確認，其與

該行董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知該行股東及債權人。（ｂｎ）

