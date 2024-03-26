《ＥＳＧ》安聯投資：加強盡責管理，利內地企業推動可持續發展

《環富通基金頻道２６日專訊》安聯投資駐香港的盡責管理分析師劉建元最近發表了一篇題

為「加強盡責管理－－中國之道」的文章，探討如何在以國有企業和單一股東為主的獨特中國企

業環境中，有效實施盡責管理策略。



＊中國監管環境為盡責管理創造有利條件＊



最近修訂的《公司法》加強了公司治理規則並保護了股東權利。中國證券投資基金業協會還

發布了關於代理投票的指導意見，鼓勵國內機構投資者採取積極的盡責管理實踐。然而，中國內

地目前缺乏正式的管理守則，而香港自２０１６年以來已經實施了《負責任的擁有權原則》。

值得鼓舞的是，在監管壓力下，中國機構簽署了《聯合國責任投資原則》，使中國成為該領

域全球增長最快的市場之一。中國投資者也積極參與各種合作倡議，如氣候行動１００＋，以及

新成立的中國氣候聯合參與平台等。



＊需與國企持續對話並注重分享最佳實踐＊



國有企業在Ａ股市場舉足輕重，佔上市公司數量的２６％及總市值的５１％。與這些企業合

作時，需進行持續的對話，並注重分享最佳實踐。大型單一股東仍然佔據主導地位，限制了機構

投資者通過代理投票的影響力。雖然一般個人投資者共持有中國Ａ股市場總股本３０％以上，但

缺乏資源或渠道及時獲得資訊或與公司互動。安聯投資提倡公司提前發布代理投票資料，並確保

投資者能便捷地參與線上股東大會。

外資對中國Ａ股的投資仍相對較低，然而隨著市場逐漸開放，中國有望在可持續發展實現領

先地位。



＊股東對可持續發展提案積極干預有望加強＊



通過量身定製和主動的策略，並且結合參與和代理投票，有助降低風險和推動可持續發展成

果。這包括仔細制訂盡責管理範圍、策劃和開展與代理投票相一致的參與活動，並致力於建立信

任和分享見解。

股東對可持續發展提案的積極干預有望在未來得到加強，但需要國內和全球機構投資者的共

同努力。自２０２４年７月起實施修訂後的《公司法》將允許單獨或合計持有普通股１％以上的

股東提出提案，這將有助推動股東積極主義（ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ ａｃｔｉｖｉｓｍ），

尤其是在環境和社會主題方面。在政策層面上為盡責管理活動提供明確的指引，以及將激勵機制

從國內資產所有者轉移到機構投資者，可能成為推動中國市場盡責管理的最終催化劑。（ｗａ）

