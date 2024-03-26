《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行稱有充足政策空間和工具儲備

《經濟通通訊社２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



人行：未來仍有充足政策空間和豐富工具儲備

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人民銀行行長潘功勝２５日在中國發展高層論壇上表示，今年以來，貨幣政策加大逆周期調節力

度，政策效果持續顯現，未來仍有充足的政策空間和豐富的工具儲備。



工信部：促進中小企業專精特新發展

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工信化部部長金壯龍２５日在中國發展高層論壇２０２４年年會上表示，促進中小企業專精特新

發展，推動大中小企業融通創新。



上海專精特新專板開板，１６２家企業登陸

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「上海專精特新專板開板暨認股權綜合服務試點啟動儀式」２５日在上海股權托管交易中心舉行

。作為由上海股權托管交易中心具體建設運營的專業化資本市場板塊，上海專精特新專板開板吸

引了首批１６２家企業集體登陸。





《上海證券報》



習近平同瑙魯總統阿迪昂會談

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國家主席習近平２５日在人民大會堂同來華進行國事訪問的瑙魯總統阿迪昂舉行會談。習近平指

出，中瑙關係已經翻開新的歷史篇章。中方願同瑙方一道，開創中瑙關係的美好未來，更好造福

兩國人民。



錨定培育新質生產力 ，一系列政策即將發力

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今年以來，發改委就培育新質生產力頻頻發聲，透露出實施一批重大科技項目，打造生物製造、

商業航天、新材料、低空經濟等新增長引擎，加快布局未來產業，開闢量子技術、生命科學等新

賽道，開展「人工智能＋」行動等具體目標。按照計畫，為積極培育發展新興產業和未來產業，

今年將啟動實施一系列工程。



博鰲亞洲論壇２０２４年年會今日開幕

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博鰲亞洲論壇２０２４年年會將於３月２６日至２９日在海南博鰲舉行。今年論壇年會以「亞洲

與世界：共同的挑戰，共同的責任」為主題，設置「世界經濟」「科技創新」「社會發展」「國

際合作」四大板塊，涵蓋４０多場分論壇活動，包括一大批外國現政要、前政要、國際組織負責

人以及數十批外國部長、重要嘉賓等將出席此次論壇。





《證券時報》



博鰲，準備好了

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為期４天的博鰲亞洲論壇２０２４年年會今日正式開啟。本次年會以「亞洲與世界：共同的挑戰

，共同的責任」為主題，呼籲世界各國共同應對全球性挑戰，共同肩負促進和平與繁榮的責任。



金交所走向終局：金融泛化野蠻生長，全行業將被關停

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湖南、遼寧、西安、重慶四地的地方金融監管部門昨日先後公告，將取消各自轄內金交所的業務

資質，今後四地都將不再有金交所，也不再有任何主體具備從事金交所相關業務的資質。



上海專精特新專板開板，首批１６２家企業上板

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上海專精特新專板正式開板，首批１６２家企業上板。上海專精特新專板是在中證監、工信部主

導下，由上海股權托管交易中心在金融供給側結構性改革領域做出的有益嘗試。（ｌｃ）

