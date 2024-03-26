《神州經脈》博鰲論壇報告看好亞洲經濟，Ａ股成交失萬億，人幣挫

《神州經脈》關注領導人動向及美國快將公布通脹數據，Ａ股觀望氣氛增加，兩市全日

（２６日）成交９５６０億元（人民幣．下同），按日回落８﹒４％，結束連續六日萬億成交趨

勢。Ａ股三大指數早市走軟，午後跌幅稍擴，滬綜指低見３００６﹒２６點，三千點關口亮紅燈

，不過地產股急升，加上電池、小米汽車、核污染等概念有炒作，股市尾盤復升，滬綜指全日收

升０﹒１７％，報３０３１﹒４８點，深成指倒升０﹒２８％，創業板指揚０﹒４４％。陸股通

全日淨流入超過４７億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日小幅高開後震盪下跌，收報７﹒２１９４，較上個

交易日４時３０分收盤價跌１１０點子，全日在７﹒２０３７至７﹒２２１０之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０９４３，較上個交易日升５３點子，兩連升，創３月

２１日以來近一周新高，與市場預測偏離仍有１０９４點子，凸顯監管維穩意願強烈；上個交易

日報７﹒０９９６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《彭博》引述消息指，一些在北京參加中國發展高層論壇活動的美企高管正重新安排行

程，據報他們收到了周三（２７日）與「中國最高領導人」會面的邀請，包括輝瑞董事長兼

ＣＥＯ艾伯樂（Ａｌｂｅｒｔ Ｂｏｕｒｌａ）、聯邦快遞總裁兼ＣＥＯ蘇布拉馬尼亞姆

（Ｒａｊ Ｓｕｂｒａｍａｎｉａｍ）和安利ＣＥＯ潘睦鄰（Ｍｉｌｉｎｄ Ｐａｎｔ）等。知

情人士指，儘管書面邀請函上沒有提及中國國家主席習近平，但這些高管都心照不宣地認為將與

習近平會面。



２﹒ 昨日市場傳聞稱，不久就會有地產相關文件出台，推動融資協調機制落地。而據《路透》

引述知情人士稱，中國監管機構從上周開始在敦促銀行加快審批融資「白名單」內的住宅項目貸

款，要求銀行在６月底前完成所有貸款的批准和發放，民營房企和國營房企應一視同仁。報道引

述消息人士統計，包括民營和國營房企在內，「白名單」計劃合共需要約１﹒５萬億元融資。



３﹒ 國新辦就近期生產、消費、進出口有關數據及政策情況舉行發布會，商務部副部長郭婷婷

表示，將鼓勵和推動汽車、家電等消費品以舊換新，培育壯大綠色、數字等新型消費，推動服務

消費創新發展。工信部發言人、總工程師趙志國則稱，要著力提升產業科技創新能力，今年將開

展「人工智能＋」行動，促進人工智能與實體經濟深度融合，推動人工智能賦能新型工業化。趙

志國並稱，將引導金融機構加大對製造業的資金投入，探索「股貸債保」聯動等方式，加大金融

對製造業重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。



４﹒ 博鰲亞洲論壇早上舉行年會新聞發布會，並發布《亞洲經濟前景及一體化進程２０２４年

度報告》，報道指，亞洲主要國家資本市場、外匯市場、債券市場以及銀行業將趨於穩定，貿易

與投資有望扭轉去年的下行趨勢。報告預期今年亞洲經濟增速高於去年，達到４﹒５％左右。南

亞地區經濟增速預計達５﹒８％領跑亞洲。



５﹒ 中國財政部就２０２４年中央預算發布答記者問稿，稱為貫徹落實「黨政機關要習慣過緊

日子」要求，今年集中財力保障國家重大戰略任務，做到「大錢大方，小錢小氣」。２０２４年

中央本級一般公共預算支出增長８﹒６％，扣除重點保障支出後僅增長０﹒３％，其中重點保障

國防武警支出、科技教育支出、中央儲備支出、國債發行付息支出等支出項目，同時嚴控一般性

支出，盡可能壓縮中央部門支出，大力推動各部門調整優化支出結構，將資金用在刀刃上。



６﹒ 深圳市規劃和自然資源局發布關於停止執行《關於按照國家政策執行住宅戶型比例要求的

通知的通知》，此舉意味著執行十多年被稱為「７０╱９０政策」的限制措施在深圳正式退出。

該政策要求，住宅項目中９０平方米以下住房面積佔比需達７０％以上，旨在調整房地產市場供

應結構，遏制高房價。深圳曾逐步放開有關政策，２０２３年出讓的多宗地塊已不再設限。分析

指，在「７０╱９０政策」取消後，未來大戶型供應可能進一步增加。



７﹒ 中國足壇反腐系列其中５宗案件今日一審宣判。其中，中國足球協會原主席陳戌源受賄

８１０３萬元被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。法院批評，陳戌源

任職足協期間，為多個足球俱樂部和地方足協在賽事安排、聯賽晉級、裁判判罰等事項上謀取不

正當利益，嚴重破壞足球領域公平競爭秩序和行業生態環境，給國家足球事業造成嚴重損害。



８﹒ 深圳發布《深圳市關於推動高端裝備產業集群高質量發展的若干措施》，提出七大項共

２０條措施，包括要突破重大裝備技術，圍繞晶圓製造裝備、面板製造前段製程裝備，以及具備

戰略意義的高檔數控機床、精密儀器設備、海洋工程裝備等，力爭實現「從０到１」的突破，解

決尖端技術「卡脖子」問題，而開展相關攻關項目，將最高獲得３０００萬元資助。（ｓｌ）

