《鍾之日記》業績期逐浪，大盤尾盤翹

《鍾之日記》３月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



業績期接近尾聲，不少上市公司壓線公布業績。多家藍籌股公布年績衝擊，恒指早段反覆靠

穩，接近中午時段一度倒跌。午後在騰訊（００７００）帶動下，恒指節節上升，最多升超過

２５５點。可惜尾市升幅收窄，恒指收報１６６１８，升１４４點或升０﹒９％，主板成交近

１０８７億元。

恒指今日一度收復２０天及１０天線（約１６７０２），但高位缺乏承接。騰訊全日升

３﹒７％，為表現第二佳藍籌，單一股份貢獻恒指５１點，但仍然保不住恒指１０天線。



＊Ａ股成交失萬億，滬指一度險守三千＊



關注領導人動向及美國快將公布通脹數據，Ａ股觀望氣氛增加，兩市全日成交９５６０億元

人民幣，按日回落８﹒４％，結束連續六日萬億成交趨勢。Ａ股三大指數早市走軟，午後跌幅稍

擴，滬綜指低見３００６﹒２６點，三千點關口亮紅燈，不過地產股急升，加上電池、小米汽車

、核污染等概念有炒作，股市尾盤復升，滬綜指全日收升０﹒１７％，報３０３１﹒４８點，深

成指倒升０﹒２８％，創業板指揚０﹒４４％。陸股通全日淨流入超過４７億元人民幣。



＊潤地績後升，憧憬樓市再鬆綁＊



華潤置地（０１１０９）公布２０２３年年度業績，集團全年實現物業簽約銷售額

３０７０﹒３億元（人民幣．下同），同比增長１﹒９％，實現簽約面積１３０７萬平方米。截

至２０２３年底，盈利３１３﹒７億元，按年升近１２％。全年派息１﹒４４１元，按年升

２﹒９％。

成績單不俗，潤地股價曾升逾４％，全日升近２﹒３％，連升２日。

內房又傳利好，繼昨日市場傳出會有地產相關文件出台，包括全面取消核心城市的限制性政

策等，深圳今日率先宣布取消被稱為「７０９０政策」的戶型比例要求。該政策自２００６年起

實施，旨在調控房地產市場供應結構並遏制高房價。

另外，《路透》引述知情人士稱，中國監管機構要求銀行在６月底前完成所有白名單項目貸

款的批准和發放，民營房企和國營房企應一視同仁。報道引述消息人士統計，包括民營和國營房

企在內，「白名單」計劃合共需要約１﹒５萬億元融資。

業內普遍認為，如今房地產供求和行情均發生了變化，政策也會隨著市場的變化而調整，未

來新房市場的大戶型供應可能會進一步增加。除了深圳之外，全國其他重點城市或逐步放開該項

房策。其他內房股亦見升幅，龍湖集團（００９６０）漲３％，碧桂園（０２００７）及萬科

（０２２０２）均升２％，融創中國（０１９１８）升約１﹒８％。



＊招行業績穩派息佳，領跑眾藍籌＊



招商銀行公布，截至去年１２月３１日止年度純利約１４６６億人民幣，升６﹒２％，每股

盈利５﹒６３元人民幣，派末期股息每股１﹒９７２元人民幣。該行指，營業收入３３９１億人

民幣，跌１﹒６％，貸款及墊款總額升７﹒６％，存款升８﹒２％，零售客戶１﹒９７億戶，升

７％，淨利差２﹒０３％，跌０﹒２５個百分點，不良貸款比率０﹒９５％，比２０２２年底降

０﹒０１個百分點，資本充足比率１７﹒８８％，比２０２２年底升０﹒１１個百分點。

滙證發表研究報告指，招商銀行每股盈利按年增７％，大致符合早前發布的初步數據，而派

息比率提高至３５％亦勝預期，為同業中最高，將Ｈ股目標價由４２﹒４元上調至４５﹒６元，

維持「買入」評級。

招行全日價升４﹒３％，報３１﹒３元，為今日表現最佳藍籌。





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