《中國監管》四省市金監部門率先取消當地金交所，整治理財亂象

《經濟通通訊社２５日專訊》湖南、遼寧、西安、重慶四地的地方金融監管部門昨日均發布

公告稱，將取消各自轄內金融資產交易中心（金交所）的業務資質，今後四地都將不再存在金融

資產類交易場所。

公告進一步對「偽金交所」風險進行了提示，並要求除中央金融監管部門批准設立的交易場

所外，其他地方交易場所或企業不得以「登記、備案」等多種名義，直接或間接為各類發行和銷

售非標債務融資產品提供服務和便利。

內媒《證券時報》引述知情人士指，上述四省市的動作只是開始，接下來還會有更多地方陸

續發布取消轄內金交所資質的公告，意味著曾捲入諸多金融風險事件的地方金交所即將徹底退出

歷史舞台。



＊金交所亂象層出不窮＊



早期金交所發起方多為國企，須經省級政府批准方可設立，但在私募理財、Ｐ２Ｐ興旺時期

，金交所成為非標理財市場上重要的交易平台和融資通道，期間不少金交所甚至自己下場發行理

財產品，幫助背後的股東自融。之後，地產公司、三方財富管理公司、地方城投等非標市場上主

要的幾類融資主體，也把金交所作為融資增信手段，面向公眾發行成百上千億元人民幣的非法理

財產品。

金交所產品投資門檻在數十萬到數百萬人民幣間，年化固定收益畸高（大概７％－１２％間

），許多涉嫌自融，且理財銷售向投資人推介時會額外強調金交所隱含的政府信用背書。在當時

很多銷售的嘴里和投資人的眼里，金交所產品甚至成了能穩賺不賠的「信仰」。

不少爆雷的地產公司、大型企業集團、第三方財富管理公司等各類融資主體通過金交所「增

信」的產品規模巨大，而「偽金交所」參與的非法融資產品規模更甚。相關公司爆雷後，嚴重侵

害了社會公眾的利益，極大擾亂了金融市場秩序，造成了巨大的社會危害與風險，有些至今仍未

得到妥善處置，惡劣影響難以平息。（ｌｃ）

