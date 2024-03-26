《中國要聞》何立峰會見跨國企業領袖，包括黑石蘇世民太古施銘倫

《經濟通通訊社２６日專訊》據《新華社》報道，國務院副總理何立峰昨日傍晚會見來華出

席中國發展高層論壇的黑石集團董事長蘇世民、輝瑞公司董事長艾伯樂、康寧公司董事會主席魏

文德、西門子公司董事會主席博樂仁和太古集團行政總裁施銘倫，就世界和中國經濟形勢、擴大

對華投資等交換意見。

何立峰表示，中國正在加快發展新質生產力，經濟持續穩中向好，發展前景可期，歡迎跨國

公司擴大在華投資。



＊韓正：希望阿斯利康深化同中方互利合作＊



另外，國家副主席韓正同日在北京分別會見美國埃克森美孚公司董事長兼首席執行官伍德倫

和英國阿斯利康公司全球首席執行官蘇博科。

在會見伍德倫時，韓正表示，今年是中美建交４５周年，雙方要落實好兩國元首舊金山會晤

達成的重要共識，推動中美關係穩定健康、互利互惠發展。中國正在以高質量發展全面推進中國

式現代化，中國有能力有信心實現今年經濟社會發展目標。中國將進一步擴大高水平對外開放，

支持包括埃克森美孚公司在內的各國企業在華實現更好發展。

在會見蘇博科時，韓正表示，中英兩國經貿合作基礎好、潛力大，發展前景廣闊。中國堅定

不移擴大高水平對外開放，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎包括英國企業

在內的各國企業來華投資興業，共享中國高質量發展和高水平對外開放帶來的新機遇。中國正全

面推進健康中國建設，把保障人民健康放在優先發展的戰略位置，希望阿斯利康公司用好自身優

勢，深化同中方互利合作，在華實現更大發展。（ｒｙ）

