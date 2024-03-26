《Ａ股行情》滬指高開０﹒０２％，內地傳促銀行對白名單項目放貸

《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行行長潘功勝在中國發展高層論壇表示，中國經濟保持

回升向好態勢，有能力實現全年５％左右的預期增長目標，並稱未來仍有充足的政策空間和豐富

的工具儲備，還提到目前房地產市場已出現一些積極信號。然而滬深股市今早反應不大，滬綜指

高開０﹒０２％，報３０２６﹒９２點，深成指低開０﹒１％，創業板指低開０﹒０４％，養豬

股造好，互聯網板塊走低。

昨日（２５日）有市場傳聞稱，不久就會有地產相關文件出台，包括全面取消核心城市的限

制性政策，以及推動融資協調機制落地。據《路透》引述知情人士稱，中國監管機構從上周開始

敦促銀行加快審批融資「白名單」內的住宅項目貸款，要求銀行在６月底前完成所有貸款的批准

和發放。

數據顯示，截至昨日，今年以來內地基金公司新申報的股票型基金、混合型基金共計１７５

只，約佔新申報基金總數的一半，較上月顯著增加。

在中證監重拳監管ＩＰＯ後，Ａ股ＩＰＯ連續６周「零上會」，而今年以來終止ＩＰＯ的企

業數量已超７０家，其中逾５０家為主動撤回。內媒引述投行人士預計，在監管因素下短期內不

會有上會安排。

人民銀行今日進行１５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放１４５０億元。另

外，人行今日開展２０２４年第三期央行票據互換（ＣＢＳ）操作。本期操作量為５０億元，期

限３個月，票面利率２﹒３５％。（ｅｙ）

