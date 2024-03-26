《經濟通通訊社２６日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒２％，報２５１﹒３３點。深證Ｂ股指
數收升０﹒５％，報１０８８﹒２８點。
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26/03/2024 15:06
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒２％，深證Ｂ收升０﹒５％
《經濟通通訊社２６日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒２％，報２５１﹒３３點。深證Ｂ股指
數收升０﹒５％，報１０８８﹒２８點。
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